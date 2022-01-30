春节返乡过年防疫明确“五个不得”

新华社北京1月29日电（记者董瑞丰、李恒）针对低风险地区返乡群众被强制劝返和集中隔离等问题，国务院联防联控机制综合组29日对执行防疫政策明确提出“五个不得”，并在国家卫生健康委官网首页开设“春节返乡路”公众留言板。

目前，我国本土疫情呈现局部零星点状散发，但总体疫情保持平稳。国际上疫情持续高位流行，国内人员跨地区流动和聚集性活动增加，我国仍面临较大的外防输入、内防反弹的压力。

针对近期有群众反映遇到返乡受阻等问题，国家卫健委新闻发言人米锋表示，国务院联防联控机制综合组已进行核实，并及时反馈地方要求立即整改。对执行防疫政策再次提出明确要求，概括起来就是“五个不得”。

米锋介绍，“五个不得”即不得随意禁止外地群众返乡过年；不得随意扩大限制出行范围；不得将限制出行的范围由中、高风险地区扩大到所在地市及全省；不得对低风险地区返乡群众采取强制劝返、集中隔离等措施；不得随意延长集中隔离观察和居家健康监测期限。

“指导各地统筹做好春节期间疫情防控和群众返乡。疫情防控需要力度、需要速度，更需要温度和精度。”国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华表示。

此外，国务院联防联控机制综合组在国家卫生健康委官网首页开设“春节返乡路”公众留言板。群众在返乡途中遇到的“层层加码”等问题，可在留言板反映，相关部门将认真核实、督促整改。

为防止疫情防控“简单化”“一刀切”，米锋表示，各地要加强应急值守、快速反应，既要科学精准落实防疫措施，又要对群众饱含温情，解决实际困难，让广大群众度过一个健康、欢乐、祥和的春节。