年货消费，今年更红火

春节将至，年货消费热火了起来，人们纷纷为欢度新春佳节做准备。种类更丰富、定制化精细化的品质产品更受青睐、线上“年货节”办得如火如荼……记者近日走访各大商超发现，今年的年货消费市场，更热闹也更“新鲜”了。

过年不涨价，买得安心

在北京华联生活超市太阳宫店，欢快的过年歌曲声声入耳，烘托得购物气氛年味十足。坐在推车里的孩子怀抱满满一袋砂糖橘，有模有样地帮着妈妈挑拣；年轻的情侣手牵手挑选蔬菜，讨论晚饭吃什么；“花生买一赠一”“红颜草莓低价大促”“新鲜的蔬菜来看一看”，超市工作人员热情地推销着……

“这几天来买菜买肉的人很多，草莓、砂糖橘等水果也卖得很好。”超市工作人员一边忙着分拣蔬菜，一边对记者说，“还有不到一周就过年了，家家户户都要备年货。”

一旁的礼品自选专柜，高先生正在工作人员建议下挑选送家人的年礼。“这个扒鸡也好吃，可以装两个。”工作人员说，“这个山楂买的人也很多，还有这个腊肠……”高先生告诉记者，今年打算留在北京过年，买些年礼快递回去，也算是把自己的心意送到家。

山药、土豆、番茄、大白菜……家住附近的赵奶奶和高奶奶的购物车里装得满满当当。“趁着周末，我们老姐妹约着出来逛逛，顺便买点年货。”赵奶奶说，“山药、土豆这些能放得久，就多买了些，价格也不贵，土豆一斤还不到1元钱。”

看超市物价，总体平稳，较平日没有明显变化。“以往快过年时，物价要稍微跳一跳。但感觉今年的菜价肉价没怎么涨，尤其是猪肉价格。”赵奶奶说，“去年春节前猪肉涨价突出，最贵的时候40多元一斤，现在也就20元左右。”经常来超市买菜的李女士告诉记者，最近有些菜的价格甚至降了快一半，从10元左右降到了五六元，尤其是小白菜、黄心菜等。

年前全国农产品价格总体平稳。农业农村部市场与信息化司司长唐珂介绍说，近期柑橘等水果大量上市，苹果、梨等水果库存充裕，水果市场总量足、品种多，价格较为稳定。肉价方面，2021年生猪价格从1月份每公斤35.8元回落到12月份的17.59元。蔬菜方面，当前全国蔬菜在田面积8000万亩左右，同比增加200多万亩，预计未来3个月蔬菜供应总量1.7亿吨，同比增加350万吨，加上冬储蔬菜，可供每人每天约3斤菜。

据商务部监测，目前各地生活必需品市场总体供应充足，价格总体平稳，传统年货、优质生鲜、应季服饰、智能家电、鲜花绿植等商品销售旺，老字号餐饮、特色餐饮受欢迎，滑雪、滑冰等冰雪消费热力足，消费市场开局平稳。

线上“年货节”品类多体验新

线上年货消费市场的热闹程度不输线下。近日，商务部会同相关部门共同指导举办为期近一个月的“2022网上年货节”，各大电商平台春节期间不打烊，并针对节日消费特点，推出更多绿色、智能、优质商品以及餐饮套餐、定制年夜饭等。

“产地购”“新鲜产品”“定制好礼”成为年货消费的关键词。打开盒马APP，“上产地购年货，全国年味包邮到家”“购新鲜过新年”等推广语映入眼帘，更注重品质和精细化、定制化产品是目前许多消费者的消费偏好。“我这两天在盒马买了四川的粑粑柑、辽宁丹东的草莓、内蒙古的羔羊肉，品质没的说。人在北京却能坐拥天下美食的感觉太爽了。”今年打算“原地过年”的李何嘉对记者说，“大年三十那天，我打算叫上小姐妹们一起来我家过年，做些好吃的，肯定过得有滋有味。”

不仅限于传统意义上的“衣食”，智能家居、美妆、3C数码、国潮产品、鲜花等也被划入年货采购清单，年货消费“篮子”里的种类更多了。拼多多发布的榜单显示，综合下单、搜索、分享三个数据维度，徐福记零食礼盒、茅台系列酒、智利车厘子、苹果家族产品及SK-II护肤品成为平台开启年货节以来的五大爆款产品。年货节期间，拼多多还开启“多多新国潮”首季消费季，年菜“烹饪助手”美的空气炸锅、格兰仕智能微波炉以及“洗衣神器”立白洗衣凝珠，“国货之光”玉泽修护面膜、鸿星尔克休闲板鞋，“百搭年礼”君乐宝纯牛奶等国产年货跻入畅销榜。

盒马上海曹家渡店的工作人员告诉记者，1月份以来，在门店的“盒马花园”陈列区现场挑选绿植盆栽的消费者增加了不少。热销花类中，单株、3株、6株、8株、10株、12株的蝴蝶兰礼盒，价格从49.9元到788元不等。“玫瑰、银柳、洋牡丹、大花惠兰等，都适合过年时节摆放家中。”正在店里选花的张女士说，“像这些银柳福桶，可以放一整年，这几天买菜的时候就可以随手挑几款带回家。”记者了解到，目前蝴蝶兰占据了鲜花销售种类“C位”，随着基地订单种植和销售模式逐年成熟，以往市场上动辄上千元的多株复色蝴蝶兰，预计今年价格降幅超过30%，百合、澳梅、大花惠兰等“主力军”，价格也同比下降二到四成。

年货这一概念也在悄然改变。为了在蓬勃发展的新消费市场触达更多的年轻消费者，不少品牌将目光转向兴趣电商，以内容打造年货销售新场景。抖音电商最新数据显示，刚刚落下帷幕的抖音好物年货节，直播总时长达3171万小时，直播间累计看播人次424亿，单场成交额破千万元的直播间达158个。在热销商品中，不乏3C数码、智能家居等跨品类年货品牌，小米就是其中之一。小米集团中国区电商部直播部总经理陈幕楠认为：“从年轻人的视角看，年货这个概念其实不再是吃吃喝喝，而在于快乐的体验。”

“以往觉得过年在网上买东西虽然方便却没啥气氛，然而今年各大平台都贴上了‘年货节’的标签，随便打开一个购物APP都是促销、做活动，搞得十分红火，年味浓浓的。”李何嘉说，一些平台还引入了礼炮筒薯片等新奇商品，成为过年“氛围组担当”，为年货带来了高流量的社交讨论度。

稳产保供，保障快递时效

消费热火，线上线下如何做到稳产保供，把年货及时送达？

在保障快递运送时效方面，记者了解到，中通、韵达与极兔作为拼多多春节期间的快递特约合作伙伴，将为消费者提供不间断的商品和物流服务。期间，这3家快递承运的包裹如果出现“虚假轨迹”和“揽收后时效”触发赔付消费者的情形，相关费用将由快递公司承担。这一举措有望提升春节消费体验。“春节期间，我们将提升各项资源的利用效率，保障年货物资的有序供应。”拼多多年货节相关负责人表示。

京东有关负责人也表示，春节期间，京东将以丰富的商品、不间断的物流、可靠的技术，为消费者的春节消费体验保驾护航。“2022年是京东连续第十年‘春节也送货’，通过‘年货春运’建立起来的商品和情感传递，将让每个消费者不论身在何处都能安心过大年。”

在农产品保供稳价方面，唐珂表示，综合各方面情况看，今年春节和冬奥会、冬残奥会期间，肉蛋奶果菜鱼供应总量充足，完全可以满足城乡居民消费需求。

唐珂介绍，下一阶段要继续稳定生产，分区分类抓好“南菜北运”基地、北方设施蔬菜大省、大中城市等重点地区冬春蔬菜生产，持续抓好畜禽水产养殖，不断提升“菜篮子”产品市场供应能力；畅通流通，积极协调产区和销区构建“点对点”对接关系，确保“菜篮子”产品产得出、运得走、供得上；同时，紧盯应急，紧盯重大节日、重大活动和雨雪冰冻等极端天气等特殊时段，加强生产情况调度和市场动态监测预警。

“春节是中国的传统节日，也是居民消费的旺季。”商务部新闻发言人束珏婷说，“商务部将统筹做好疫情防控和消费促进工作，引导商贸流通企业春节期间正常开门营业，督促企业进一步加大货源组织力度，及时补货，切实保障节日市场供应。”束珏婷说，商务部还将会同有关部门向部分省区市投放中央储备牛羊肉，指导各地积极充实地方储备，适时组织冬储菜等生活必需品投放。