北京“健康宝”收到这类弹窗怎么办？权威回应来了

人民网北京1月27日电 （记者孙红丽）北京“健康宝”遇弹窗如何处理？据北京市人民政府官方微信号消息，近日有不少市民反映自己的北京“健康宝”收到“疫情无小事，大家共防守”这类弹窗，问该怎么办？

对此，北京市人民政府官方微信号对北京“健康宝”出现此类弹窗的三类情况进行了介绍并提醒市民朋友，关注疫情信息、健康宝状态，与病例活动轨迹有交集或接到健康宝弹窗的人员立即向社区报告，配合集中隔离、居家隔离、健康监测、核酸检测等措施。

当前，北京市正处于疫情防控关键时刻，继续坚持从严从快从紧，快速开展病例调查、风险人员及物品排查，人物同溯、同防、同查、同管，严格落实四方责任，坚决防止疫情扩散蔓延。

北京市人民政府官方微信号还提醒，集中隔离和居家隔离人员严格落实各项疫情防控规定，足不出户；健康监测人员和同住人员应减少外出，必须外出时要做好个人防护，不聚集、不聚餐。一旦出现发热、干咳、乏力、嗅觉味觉减退、鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、肌痛和腹泻等11类新冠肺炎相关症状，不要自行购药、服药，不乘坐公共交通工具、网约车等，须立即报告社区，采集标本进行检测并采取相应防控措施。

市民朋友要增强防护意识，履行防控责任，坚持非必要不出京，减少聚餐聚会，触摸公共场所门帘、门把手后要及时洗手，在公共电梯间、卫生间等密闭空间要正确佩戴口罩。

北京“健康宝”出现此类弹窗有几类情况：

如果您是14日内曾到访过中高风险地区人员

按照北京市疫情防疫要求，请您暂缓来京。

已进返京的，请第一时间到本人居住的社区、村、酒店、单位等报到，按要求履行个人防疫义务。

如您对弹窗有异议，可咨询12345市民热线，通过线下救助渠道解决。

如果您是抵京已满72小时还未核酸检测的人员

按照进返京人员管控政策，自2022年1月22日零时起至3月底，进返京人员在抵京后72小时内需进行一次核酸检测。北京“健康宝”将通过核酸检测数据库进行比对，对于未能按时进行检测的人员，进行弹窗提示。请关注手机短信，并及时进行核酸检测。

如您已完成核酸检测，并可通过北京“健康宝”查询到核酸检测记录，您的“健康宝”弹窗状态将于当日24时会解除恢复绿码。如您已完成核酸检测，但健康宝仍弹窗的，可能是因为健康宝还没查询到您的核酸检测结果，请到本人居住的社区、村、酒店、单位等报到，您可凭纸质核酸检测证明由社区、村、酒店等进行登记解除恢复绿码。

对于在京短暂停留或抵京后72小时内即离京的，不需要进行核酸检测，但再次进返京前48小时内核酸检测阴性证明是必不可少的，健康宝将比对国家核酸检测数据及时进行弹窗解除恢复绿码。

如果您是近期购买过四类药品或就诊出现11类相关症状人员

按照北京疫情防控政策，要求近14日内有购买“四类”药以及诊所就诊的人员，72小时内需进行一次核酸检测，在检测结果未出前减少外出，未按要求进行核酸检测的人员，北京“健康宝”将弹窗提示。请您关注短信提醒，并在72小时内及时进行核酸检测。

如您已完成核酸检测，并可通过北京“健康宝”查询到核酸检测记录，您的健康宝弹窗状态将于当日24时会解除恢复绿码。如您已完成核酸检测，但健康宝仍弹窗的，可能是因为健康宝还没查询到您的核酸检测结果，请到本人居住的社区、村、酒店、单位等报到，您可凭纸质核酸检测证明由社区、村、酒店等进行登记解除恢复绿码。