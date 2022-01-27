害怕过年的人，到底在怕什么

对中国人来说，春节是个阖家团圆的日子，也是一年中难得的放松时刻。可一临近春节，不少人就变得郁郁寡欢、焦虑不已，网友将这种情况称为“春节心理恐慌症”。

好好回家过个年，为何会有要奔赴刑场的感觉呢？这背后究竟是一种什么样的心理机制在起作用？

藏在春节返乡背后的评价恐惧

照理说，春节假期可以暂时卸下重担、与亲朋好友相聚，怎么都应该让人感到愉悦。但匪夷所思的是，每年春节前后都是心理问题的高发时段，不少人为返乡过年而感到忐忑不安。

“对象找了没”“一个月工资多少”“什么时候要孩子”……不用等七大姑八大姨开口，这些话光是想想都让人烦躁不已。除此之外，还有浮夸虚荣的酒席攀比、鸡飞狗跳的原生家庭、没完没了的礼数应酬……平日里其中一条都足够惹人烦，但在春节期间它们却扎堆出现，想想也的确够得上“恐慌”二字。

其实，人们恐慌的并非春节本身，而是在春节假期发生的事情，更具体一点说，在这一系列恐慌背后都蕴含着一个共同的心理因素——评价恐惧，而这恰恰是社交焦虑的核心特征。

所谓的评价恐惧，是指在有他人存在的情境中，个体由于被他人审视和评价而激起的恐惧反应。同时，这种恐惧反应还可能引起一些生理反应，比如手心冒汗、呼吸困难、心跳加速、植物性神经系统紊乱等。

而评价恐惧又可分为负面评价恐惧与正面评价恐惧，前者是指对他人负面或消极评价的担忧与恐惧，后者是指对他人正面或积极评价的担忧与恐惧。

可能有人很惊讶，为什么有人会害怕正面评价呢？事实上，害怕正面评价的人，往往是担心最初的正面评价将会带来后期的负面评价。换句话说，他们害怕捧得越高就摔得越惨。

具体到春节情境，对于那些评价恐惧比较强的人来说，如果亲朋好友对他们今年的生活给予了消极评价，这毫无疑问会打击他的自尊。但同时，如果亲朋好友夸他们今年做得不错，那也会让他们产生一种明年要好上加好的压力，否则就可能失去这种正面评价。

学会调整内在评判标准

评价恐惧从何而来呢？或许可以从原生家庭角度来一探究竟。

虽然如今很多家庭的亲子关系已渐趋民主，但仍有不少父母对孩子采用近乎“专制型”的教养方式。在这种家庭中，由于赏罚制度的过分使用，孩子早年往往会为了获得父母的赞许和支持，而牺牲自己的自主性和独立性。这使得他们在成年之后非常害怕负面评价，由于内化了父母的严苛标准，他们认为自己应当做到万事周全、人见人爱，否则就是失败。因此，他们会格外留意潜在的威胁信号（比如他人的皱眉），并以自我挫败方式对信号做出解释（例如，都是因为我不够好，而非他人太严苛），而这些偏差归因将给其带来相应的痛苦情绪。

总的来说，适当的评价焦虑有助于我们融入群体，但如果过分希望得到别人的认可，那就很容易活在他人的期待中，进而舍弃了真正的自己。

那么，究竟该如何降低评价焦虑呢？

畅销书作家斯蒂芬·盖斯在其著作《如何成为不完美主义者》中指出：“人们之所以不自信，就是因为他们预先给自己设定了一个不切合实际的评判标准，一旦你放弃预设，根据自己的实际情况制定标准，那你就能更好地做自己。”

因此，如果你觉得自己有“春节心理恐慌症”，那么可以先审视一下自己内在的评判标准，想想这个标准究竟是来源于他人，还是根据自身情况制定的。如果你给自己春节返家设定的预期是“必须得到所有人的夸赞”，那么你的希望多半会落空。但如果你把预期定为“吃个饭就算成功”，那么这个小目标是很容易成功的。通过反复觉察并调整自己的预期，就能让你更好地应对他人评价的冲击。

此外，叛逆练习也是一个很好的手段。该练习是指在不违反道德和法律的前提下，做一些违背社会默认规范或预期的叛逆行为，例如跟陌生人攀谈、卧倒在楼道等。定期进行这些具有象征意义的行为，可以帮助你告诉自己：我的生活我做主。（祝 杰）