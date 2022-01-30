“五个不得”是防控纪律也是防疫自信

各地要加强应急值守、快速反应，把科学防疫措施落实到位，将精准防控责任落实到人。中、高风险地区要做实、做细防控管理工作，堵塞漏洞，不留死角；低风险地区要防止出现轻敌麻痹思想，不能有“无所谓”“很安全”的错觉。“五个不得”同时也体现了以民为本基础上的防疫自信，要求各地政府和有关部门站在群众回家过年的角度，将群众所思所急与精准防控、科学防控密切联系起来，饱含为群众服务的温情，努力解决群众的实际困难，为群众度过一个健康、欢乐、祥和的春节创造良好的条件。

1月29日，国务院联防联控机制举行新闻发布会。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，各地要加强应急值守、快速反应，既要科学精准落实防疫措施，又要对群众饱含温情，解决实际困难，坚决防止“简单化”“一刀切”。

米锋介绍，国务院联防联控机制综合组对执行防疫政策再次提出明确要求：不得随意禁止外地群众返乡过年；不得随意扩大限制出行范围；不得将限制出行的范围，由中、高风险地区扩大到所在地市及全省；不得对低风险地区返乡群众采取强制劝返、集中隔离等措施；不得随意延长集中隔离观察和居家健康监测期限。

重申上述“五个不得”，是对各地执行防疫政策松紧度的纪律性指示，有助于不同风险地区按疫情等级执行差异性精准防疫政策，坚决防止搞“一刀切”，有助于为低风险地区群众返乡与家人团圆消除心理上的疑惑，缓解对道路出行、隔离观察和居家健康监测等的担心纠结，显示了我国在疫情防控问题上的自信，体现了对满足群众回家过年愿望的良苦用心。

据报道，最近一周，全球新增新冠肺炎确诊病例超过2300万例，其中近90%为奥密克戎变异株，我国部分周边国家病例增长迅速，“外防输入”压力持续增大。当前，国内一些地方发生本土聚集性疫情，疫情扩散风险加大，“内防反弹”面临不小的压力。各地切实做好全链条精准防控，从快、从细落实流行病学调查、核酸检测、排查协查等措施，持续推进新冠病毒疫苗接种，为疫情防控提供了良好的基础保证和安全保障。

为保障春运期间人员安全和有序流动，去年12月18日举行的新闻发布会上，国务院联防联控机制综合组对中、高风险地区人员出行，高风险岗位人员出行，前往中、高风险地区人员和发热病人、健康码“黄码”等人员管理、核酸检测等提出明确要求。综合组要求，在因地制宜、分类指导、分区施策落实防控措施的同时，要保障人员安全和有序流动，坚决防止简单化、“一刀切”和“层层加码”，最大限度减少对群众生产生活的影响。

然而，近期少数地方随意禁止外地群众返乡过年，随意扩大限制出行范围，将限制出行的范围由中、高风险地区扩大到所在地市及全省，对低风险地区返乡群众采取强制劝返、集中隔离等措施，群众对此反映强烈。因此，国务院联防联控机制综合组再次强调“五个不得”，要求对低风险地区群众有序流动回家过年，不能肆意阻挠，要采取灵活有效的防控措施，因人而异差别对待，做好精准防控。

对防疫防控部门和有关工作人员而言，“五个不得”是防控纪律，必须严肃执行，疫情防控管理不可松懈。各地要加强应急值守、快速反应，把科学防疫措施落实到位，将精准防控责任落实到人。中、高风险地区要做实、做细防控管理工作，堵塞漏洞，不留死角；低风险地区要防止出现轻敌麻痹思想，不能有“无所谓”“很安全”的错觉。“五个不得”同时也体现了以民为本基础上的防疫自信，要求各地政府和有关部门站在群众回家过年的角度，将群众所思所急与精准防控、科学防控密切联系起来，饱含为群众服务的温情，努力解决群众的实际困难，为群众度过一个健康、欢乐、祥和的春节创造良好的条件。

为此，国务院联防联控机制综合组在国家卫生健康委官网首页开设了“春节返乡路”公众留言板，群众如果在返乡途中遇到“层层加码”等问题，可以及时反映情况，相关方面将认真核实督促整改。可以期待，严格执行“五个不得”规定，勇敢挑起防疫防控的担子，营造办事方便、道路通畅、人心欢愉的氛围，将是各地政府和有关部门送给群众的一个春节大礼。