国家卫健委：北京丰台疫情上升势头初步得到遏制 防控处于关键期

人民网北京1月29日电 （记者张文婷）“当前，国内一些地方发生了本土聚集性疫情，随着春运客流量增加，疫情扩散风险加大。”在今日召开的国务院联防联控机制发布会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，要切实做到全链条精准防控，从快、从细落实流行病学调查、核酸检测、排查协查等措施。

据国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华介绍，目前，我国本土疫情呈现局部零星点状散发，但总体疫情保持平稳，部分地区发生的本土聚集性疫情有的已经扑灭，有的正在有序的处置过程中。

河南、广东等省份的疫情陆续进入收尾阶段，基本上在一个潜伏期左右有效控制住社区感染的风险。

天津河北区新发现的疫情与此前津南区本土疫情相关联，有集中隔离期间意外暴露感染所致，目前风险人群正在抓紧调查和管控中。

云南西双版纳边境地区发生的聚集性疫情波及范围局限，短期内得到了有效的控制。

近期，北京丰台1月18日发生的关联疫情波及北京、河北、山东、山西和辽宁等5个省。对此，贺青华解释称，病例间传播链条总体清晰，疫情上升势头初步得到遏制，社区传播扩散风险有所降低，目前处于疫情防控的关键期，风险人员排查和管控措施正在有序进行。

新疆霍尔果斯23日发生的疫情，病毒测序结果为奥密克戎变异株，疫情涉及人员职业范围比较广，当地已发生一定程度的社区传播。目前，尚未发现疫情扩散外溢的迹象。

黑龙江牡丹江1月25号疫情感染者均有明确的流行病学关联，传播链条较为清晰，当地仍存在疫情社区传播扩散的风险。浙江杭州26日发生的疫情病毒测序结果为奥密克戎变异株，病例主要集中在杭州市内，湖北、贵州、江西和河南发现散在外溢病例，目前疫情波及范围较为局限，传播链条总体清晰，疫情仍处于快速发展阶段，风险区域管控和外溢风险人群协查等各项防控工作正在加快进行。

贺青华提到，近期，国际上疫情持续高位流行，国内人员跨地区流动和聚集性活动增加，我国仍面临较大的外防输入、内防反弹的压力。春节期间，国家卫生健康委将落实联防联控机制有关部署，继续保持目前从严从紧的坚持外防输入、内防反弹的总方针，坚持动态清零的总策略，强化值班值守，加强对各地防控工作的指导支持，指导地方坚持做到发生一起、快速处置扑灭一起，让人民群众过上一个欢乐祥和、健康安全的春节。