国务院联防联控机制提出“五个不得” 明确群众返乡过年防疫禁止“一刀切”

人民网北京1月29日电 （记者张文婷）近期，一些群众遇到返乡受阻问题。在今日召开的国务院联防联控机制发布会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，国务院联防联控机制综合组已进行核实，并及时反馈地方要求立即整改。

米锋提到，针对上述问题，有的地方已经做了政策调整，但个别地方仍存在“不允许低风险地区群众返乡”“强制要求返乡群众自费集中隔离”“随意延长集中隔离和居家健康监测时长”等情形，群众反应强烈。

对此，国务院联防联控机制综合组对执行防疫政策再次提出“五个不得”：

不得随意禁止外地群众返乡过年；

不得随意扩大限制出行范围；

不得将限制出行的范围，由中、高风险地区扩大到所在地市及全省；

不得对低风险地区返乡群众采取强制劝返、集中隔离等措施；

不得随意延长集中隔离观察和居家健康监测期限。

米锋称，国务院联防联控机制综合组今天开设了“春节返乡路”公众留言板，设在国家卫生健康委官网首页。“群众在返乡途中遇到的‘层层加码’等问题，可以在这里反映，我们将认真核实、督促整改。”他说。

米锋强调，各地要加强应急值守、快速反应，既要科学精准落实防疫措施，又要对群众饱含温情，解决实际困难，坚决防止“简单化”“一刀切”，让广大群众度过一个健康、欢乐、祥和的春节。