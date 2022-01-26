“把健康带回家” 云南白药推出新春短片传递健康理念

疫情之下的第三个春节即将到来，受疫情影响，大健康成为当下热点话题之一。随着国民健康意识不断提升，健康需求也在不断升级，人们对身体健康也愈发重视。新春之际，云南白药提出“把健康带回家”的健康主张，并推出视频短片《把健康带回家》，视频中的红灯笼、中国结、舞狮等元素年味十足，一首“洗脑神曲”唱出“春节健康最重要，家人多关照”的理念，引发受众情感共鸣。

短片《把健康带回家》视频截图。

据了解，此前云南白药曾以“关爱为健康赋能”为主题，推出《植物补益 因爱而行》纪录片。纪录片从三七的种植入手，以关爱为角度，以小见大，通过白药员工的视角，展现公司在三七源头的品质把控，以及推广健康理念，彰显“守护生命与健康”的企业使命。云南白药集团股份有限公司高级副总裁、药品事业部总裁王锦表示，云南白药致力于向大家传递健康理念，不仅提供优质的产品，更要从关爱国民健康的角度去践行“守护生命与健康”的企业使命。

据介绍，云南白药正在通过加大研发投入，以及联手高校研究所、其他企业的方式，促进质量提升、工艺优化，并通过科技化、数字化、智能化等手段全面赋能中医药健康产业。