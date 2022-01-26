近日，由中日友好医院作为牵头单位的国家重点研发计划“常见多发病防治研究”重点专项2021年度项目“纤维化间质性肺疾病的早期识别与治疗策略”获得立项。据了解，该项目由中日友好医院呼吸与危重症医学科主任代华平作为项目负责人，推想医疗作为子课题承担单位参与研究。同时，参与项目课题研究的单位还包括广州医科大学附属第一医院及南开大学等众多知名医院和高校。

据悉，推想医疗承担的项目属于第二项任务（常见多发病早期筛查、干预技术及策略研究）中第4个研究方向——纤维化间质性肺疾病的早期识别与治疗策略。由该公司作为课题承担单位的“肺纤维化严重程度的人工智能评价体系研究”，旨在建立基于深度学习的识别和分类间质性肺疾病的人工智能（AI）模型，构建深度学习和机器学习定量评价纤维化及严重程度的方法。未来三年，该公司将联合各课题负责单位共同研发，对于我国纤维化间质性肺疾病（f-ILD）防治具有重大临床意义和社会效益的一系列关键技术及干预策略，并在全国进行推广。