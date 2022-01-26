“北京快件因疫情禁发”不属实

昨天的发布会上，北京市邮政管理局副局长廖凌竹介绍了春节期间邮政快递服务保障情况。

据悉，随着春节临近，市民网购需求旺盛，邮政快递业保持高位运行，近一周日均收寄量719.7万件，投递量1031.3万件，皆创历年新高。各企业网络运营正常，未出现积压，未出现停止揽收、转运、投递情况，全市邮政快递网络运行平稳有序，安全畅通。

廖凌竹表示，今年，市邮政管理局针对留京过年人数倍增以及疫情防控等因素，提前谋划、提前布置，加强对行业安全运行的指导、调度。本市成立了旺季寄递渠道安全服务保障工作领导小组，召开全行业服务保障专题部署会，要求邮政、快递企业积极采取措施，做好春节期间邮政快递服务保障。同时强化寄递安全监管，要求企业切实落实我市疫情防控、安全生产、寄递渠道安全等制度规定，切实维护春节期间邮政快递网络稳定，为市民提供安全放心的快递服务。

据统计，春节期间，在岗从业人员约3.6万人，在岗率超过60%，邮政、顺丰、京东等主要品牌企业在岗率超过80%，能够满足春节期间邮政快递服务需要。

当前，疫情外防输入、内防反弹形势比较严峻，邮政快递直接接触群众、服务民生，行业严格执行国家邮政局《疫情防控期间邮政快递业生产操作规范建议（第七版）》和北京市有关防疫要求，成效良好。廖凌竹介绍，自2020年疫情发生以来，本市邮政快递行业员工保持零感染。全行业从业人员全程疫苗接种做到全覆盖，符合条件接种加强免疫针人员接种率超过99.8%。全程接种率和加强免疫接种率在全国邮政系统和全市重点行业中位居前列。近期疫情发生后，迅速组织全市行业从业人员完成核酸检测，共计74898人，结果全为阴性。同时，各企业也加强进京邮件快件消杀等防疫措施，保障安全用邮。

“近期我们注意到，部分网民反映，多家快递公司发布通知，北京因疫情原因快件禁发。这一情况不属实，目前全市邮政快递业保持正常运行，能够满足春节期间的服务需求。”廖凌竹提示广大市民，春节临近，网络购物要注意选择全网服务能力强的企业。网购涉及多环节服务，请关注配送区域、配送时间等商家消费提示。同时，行业持续处于高位运行，快递员每天的投递量较大，工作非常辛苦，如发生服务时限略有延迟的情况，希望广大市民给予理解和包容。

文/本报记者 王斌 解丽 蒋若静