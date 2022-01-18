接触国际邮件快件人员 每周至少测2次核酸

在昨日的发布会上，北京市邮政管理局副局长廖凌竹介绍了国际邮件快件落实疫情防控措施相关情况。廖凌竹透露，给确诊病例送快件的派送员所在部门全体员工已集中隔离，核酸检测为阴性。同时，按照规定，第一时间接触国际邮件快件的从业人员，每周至少检测2次核酸。

廖凌竹复盘了此次关联海淀确诊病例收到的国际快件情况：该病例于1月11日曾接收过一票来自加拿大多伦多的文件类快件，该快件于1月10日到达北京首都机场，11日抵达某快递公司北京口岸，进行消杀后，运至北京海淀中关村末端站点，网点进行消杀后派送，收件人即海淀确诊病例，签收时间为1月11日14时41分。作为密接者，派送员及其家属已经被集中隔离，二次核酸检测阴性，家庭现场采样无阳性。其他3名作业员工在1月12日核酸检测均为阴性，均已接种第三针加强针，目前正在做再次核酸检测。

此外，派送员所在部门全体员工已集中隔离，按照要求配合流调溯源，配合防疫部门对场地进行环境核酸检测，采样工作已经于1月15日23：07完成，“目前，核酸检测阴性”。经调查了解，派送员所在的北京公司员工加强针符合条件的，全部完成加强针接种。回访视频显示快件外包装消杀工作按照规定落实。

廖凌竹介绍了邮政快递业落实疫情防控的工作。北京市邮政管理局严格落实国际进京邮件快件防疫措施。做好国际邮件互换局（交换站）等国际邮件快件处理场所消毒、通风等工作。进口国际邮件快件，要在进入生产处理环节之后，第一时间进行全面消毒，确保邮件快件外包装消毒到位、车辆消毒到位、分拨处理形成闭环。同时，加强重点人员管理。直接与国际邮件快件接触的一线作业人员等高风险岗位人员实行备案管理，工作岗位相对固定，避免与国内邮件快件作业人员交叉作业。接种新冠病毒疫苗，实行闭环或者封闭管理，切实加强个人卫生防护，全程佩戴口罩、手套、护目镜等防护用品。

开展从业人员疫苗接种和核酸检测工作方面，廖凌竹透露，按照“应接尽接、应接快接”的原则推进疫苗接种工作，行业从业人员全员完成全程接种，并做到动态清零。去年10月底，又启动行业加强免疫接种，目前符合条件开展加强免疫接种覆盖率超过99.8%，居全国邮政行业前列。目前北京邮政快递业一线从业人员实施分级分类定期核酸检测措施：在14天内本市无确诊病例情况下，检测频次为21天一次；在14天内本市出现确诊病例情况下，检测频次为10天一次；第一时间接触国际邮件快件的从业人员每周至少检测2次，进（返）京核酸检测执行北京市统一规定。

廖凌竹提示市民和消费者朋友：疫情期间，减少以至避免从境外或国内中高风险区购买物品；接收快递时，避免人群聚集，缩短接触时间，落实佩戴口罩等个人防护措施；对快递外包装进行消毒，建议对来自境外的快件内件同样进行消毒处理，取件后注意手部清洗消毒。

本组文/本报记者 蒋若静 武文娟 李泽伟