采购进口冷链食品需要做好个人防护

昨天的发布会上，有媒体提问，在采购、加工、食用进口冷链食品时，应注意哪些事项？就此，北京市疾控中心副主任庞星火回应称，近期在流调中发现德尔塔变异株引起的疫情与进口冷链货物有关，她提醒广大市民朋友，在采购、加工、食用进口冷链食品时要做好个人防护。

一是尽量避免网购、代购境外及国内有病例报告地区的冷链食品。如需购买，应到正规市场或商超选购，进口冷链食品可通过扫描“北京冷链”追溯码查看产品检测检验和追溯信息。采购时要避免直接接触冷链食品。

二是对于采购的预包装进口冷链食品，要做好包装表面消毒。建议外包装表面温度恢复到零度以上时进行消毒，用500毫克/升含氯消毒液擦拭或喷洒预包装表面，15分钟后用清水擦拭干净；或用75%酒精擦拭2次。

三是加工冷链食品时要进行清洗，避免人员和环境被污染；加工容器、砧板、刀等器具要生熟分开，并单独放置；注意清洁双手，不要用手触摸眼、口、鼻，防止交叉污染；加工结束后，厨房环境和器具要彻底消毒，清洁干净，注意厨房通风。

四是进口冷链食品要煮熟，避免生食或半生食；剩余食品应放置冰箱保存并尽快食用，再次食用前应彻底加热。

五是就餐提倡分餐制，鼓励使用公筷、公勺，个人餐具不混用。如有身体不适，及时按规定就医，不要自行购药、服药。

文/本报记者 李泽伟 蒋若静 解丽