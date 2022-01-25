丰台今天开展第二轮全员核酸筛查

昨天的发布会上，丰台区副区长薄澜介绍，1月23日14时至24日14时，丰台区新增6例确诊病例和2例无症状感染者，均为管控人员，现已转入定点医院。

“从1月23日6时丰台区启动首轮核酸检测以来，10个兄弟区24小时迅速集结、星夜驰援、包片划区，各项工作尽然有序、进展顺利。截至1月24日13时，全区完成集中采样155万人，已检测99.7%，结果均为阴性，其余结果待报。重点管控人群中检出4人阳性，其中3人在封控区范围内，1人与确诊病例有轨迹交集，阳性人员已及时转运救治，相关人员均已落实管控要求。”在介绍疫情处置工作开展情况时，薄澜表示，按照从严从紧的原则，为有效切断病毒传播链条，丰台区今日将组织开展第二轮全员核酸筛查，请广大市民积极配合，主动参加，听从工作人员安排,不聚集、戴口罩、保持一米线距离。

薄澜介绍，丰台区依据封控管控区范围严格落实各项防控措施。经科学研判，确定万柳园小区、郑王坟141号院、玉泉营212号院、玉泉营果品公司、西南郊冷库、京泉仓储后院、宜兰园一区2号楼、亿朋苑一区3号楼、6号楼，马家楼村平房区、马家楼170号院8号楼、南庭新苑北区7号楼、怡海花园恒丰园1号楼及北侧商业区为封控区，关闭周边七小行业，人员实行“14+7”健康管理,落实“区域封闭、足不出户、服务上门”要求，于隔离第1、4、7、10、14、16满21天进行核酸检测，视后续病例发生情况调整隔离方案。

同时，京泉仓储其他区域、宜兰园一区其他区域、亿朋苑一区其他区域、马家楼170号院其他区域、南庭新苑北区其他区域、怡海花园其他区域为管控区，关闭周边七小行业，人员原则上实行“14+7”健康管理,落实“人不出区、严禁聚集”要求，于隔离第1、4、7、10、满14天进行核酸检测，视后续病例发生情况调整隔离方案。

“目前，全区抗疫正处于和病毒斗争最焦灼的时刻，丰台区紧急抽调8000余名干部下沉社区村，积极做好生活必需品保障、居家医疗、就医闭环转运等工作”，薄澜提醒市民要严格遵守疫情防控相关政策，丰台区全部封控区、管控区人员要严格落实防控措施，防范区内严禁参加聚集性活动，提高安全意识，尽量少外出、不聚集，避免到网吧、棋牌室等人员密集场所，切实做好个人及家人防护。

据悉，丰台区已启用10家酒店作为集中隔离点，有在观集中医学观察人员1316人。丰台区通过开通“24小时助理”微信号、设立心理援助热线等方式，做好这些人员的服务保障工作。