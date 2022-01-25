以精准防控守护春节平安

春节防疫重在精准，这是做好疫情防控工作的内在要求，也是让人民群众更好欢度春节的重要基础

春节在即，年味渐浓。尽管思乡情切，但在春节这个重要节点，更要时刻紧绷疫情防控这根弦。

团圆需要以健康为底色。当前，全球新冠肺炎疫情大流行仍处于高位运行，德尔塔、奥密克戎等新型变异株不断出现，我国持续面临较大的疫情输入压力。同时，国内多地出现本土疫情，“内防反弹”任务依然艰巨。春节期间，境外回国人员增多，境内人员流动性增加，疫情输入和传播风险加大，防控形势严峻复杂。据初步预测，全国春运客运量较2021年8.7亿人次将会有较大幅度增长。在这样的背景下，实施更为严格的疫情防控举措，是保障人民群众生命健康的应有之举，也是保障新春佳节健康祥和的必然要求。

也应看到，疫情防控和阖家团圆不是一道单选题。严格的疫情防控举措是为了更好地保障团圆，阖家团圆也必须建立在健康的基础之上。从这个角度而言，春节防疫重在精准，这是做好疫情防控工作的内在要求，也是让人民群众更好欢度春节的重要基础。前不久，国家发展改革委等14部门联合发布《关于全力做好2022年春运工作的意见》，明确提出要“科学精准做好分区分类出行管理”“坚决防止‘一刀切’和‘层层加码’，减少对群众生产生活的影响”。下足精准的“绣花”功夫，在落实防控措施的同时，保障人员安全、有序流动，才能确保群众安心、放心、舒心过年。

落实精准防控的各项规定，也对各地开展疫情防控工作提出了更高要求。比如，对于返乡过年的群众来说，核酸检测阴性证明必不可少。今年，不少地区要求返乡持有48小时内核酸检测阴性证明，这也就意味着，相应的核酸检测需求量会更大更集中。确保群众能够顺利踏上返乡之旅，需要城市治理者和检测机构提前谋划，保障供应。细节之处见成败。从及时将当地防疫政策告知返乡人员，到加强汽车站、火车站等重点流通场所的疫情防控，再到完善应急预案……把各个环节的工作都做足做到位，才能及时响应和处理好各种情况，让精准防控有力有效，让新春佳节温暖温馨。

守护一个健康祥和的春节，离不开每个人的努力。当前，不少地区已经发布春节期间的疫情防控政策，对人员流动分情况进行精细管理。对个人而言，无论是返乡过年，还是就地过年，都应严格遵守当地防疫政策，配合防疫工作。同时，也应保持良好卫生习惯和健康生活方式，坚持少聚集、勤洗手、戴口罩、用公筷等卫生习惯，做好个人防护，当好自身健康的第一责任人，把牢疫情防控的第一关。这不仅是为了保障自己的健康，更是为了守护亲朋好友的平安。

越是临近春节假期，疫情防控越应在精准上下更大功夫。如今，各地各部门积累了丰富的节假日疫情防控经验，防控能力和保障能力持续提升，群众个人防护意识也在不断加强。用好防疫的好经验、好做法，科学精准、从严从紧落实各项疫情防控措施，就一定能织牢疫情防控网，守护好万家灯火，让人民群众度过一个欢乐祥和的春节。

《 人民日报 》（ 2022年01月25日 05 版）