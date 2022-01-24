北京市10区4600名医护人员驰援丰台

丰台区青塔街道有序组织居民进行核酸检测 供图/丰台区政府

此次疫情中丰台区出现聚集性疫情，面临社区传播风险。为有效阻断疫情传播，确保全区居民生命安全和身体健康，从昨日6时，丰台启动全区核酸检测工作，共开设核酸采样点位1073个，投入医护及服务保障人员1.3万余名，计划当日完成所有采样工作。北京青年报记者昨日从丰台区获悉，北京市10个区派遣4600名医护人员驰援丰台，以最快速度阻断疫情传播。

10区医护人员驰援丰台

据了解，此次疫情发生后，北京市委市政府高度关注，为丰台疫情防控工作提供有力支持，统筹全市力量，安排东城、西城、朝阳、海淀、石景山、门头沟、通州、顺义、昌平、大兴10个区医护人员驰援丰台，帮助丰台以最快速度、在最短时间内控制住疫情。

丰台区目前常住人口201.9万，此前已对玉泉营街道、花乡街道、石榴庄街道3个街道开展了全员核酸检测，涉及21万人。此次是对剩余的23个街镇居民开展核酸检测，涉及人数180多万人。

为做好此次核酸检测工作，丰台区连夜部署，全员作战，连夜安排场地，调配帐篷、桌椅、照明等物资，一些街镇还为医护人员准备了热水壶、暖宝宝、电暖气等御寒物品，采取区领导包片对接服务等方式，确保所有设立点位在23日早上6时前能够顺利启用。

同时，丰台区通过发布通告、敲门行动、微信群通知等多种方式组织居民群众，分时分期分批就近采样。每个采样点位还设置了“点长”，统筹做好人员分流引导、扫码登记等工作，确保现场组织有序。

停车协管员上阵做好保障

“第一批保障力量50人已经到位，第二批保障力量正在集结！”1月23日早上5时30分，丰台区城管委配合保障右安门街道开展核酸检测。由于近两日持续降雪，气温较低，路面湿滑，1月22日夜间，丰台区城管委连夜制订保障方案，调集近300名停车协管员，负责右安门街道辖区内44个核酸检测点位的保障工作。

“请大家保持一米距离，提前准备好证件！”在开阳里三区6号楼、世纪金色嘉园等多个检测点位，丰台区城管委工作人员下沉到一线，耐心引导、维护秩序。

在翠林三里社区供暖所检测点位，考虑到路边的积雪可能为排队群众带来不便，停车协管员迅速扛起清扫工具，完成路面积雪的清扫工作。在44个检测点位周边的重要路口，丰台区城管委协调停车协管员开展交通秩序维护，确保通行畅通。

全区设采样点位1073个

昨日早上6时左右，丰台区各个核酸点位就已陆续有居民前来排队进行核酸检测。“凌晨看到公众号上发的消息，没想到一早核酸检测人员就进驻了小区，帐篷也搭好了。”太平桥街道首威社区居民徐阿姨说，“疫情防控是大事，国家有担当、负责任，医护人员、工作人员在户外辛苦工作、疏导组织，让现场井然有序，咱也应该从自身做起支持配合好工作，检测了心里也踏实！”

“奶奶，您别着急，我们帮您找手机号码做核酸！”在太平桥街道菜户营村核酸检测点，78岁的刘树芬奶奶在做核酸扫码登记时，因记不清手机号而登录不了健康宝，现场志愿者立即联系村委会村民小组要到了刘奶奶的电话号码，帮助她顺利完成核酸检测。

家住方庄街道某小区的魏女士也表示，今早8时左右，有工作人员挨家挨户敲门通知居民下楼做核酸。“我从窗户看下面人不多，就抢着第一批下去排队了，大概有40多个人在排队。”魏女士介绍，小区内设置了由蓝色帐篷搭建而成的核酸检测点，采集人员每两人一组，约五组同步进行检测，现场很顺畅，“十分钟之后就排到了”。

北青报记者了解到，丰台在全区范围内开设了采样点位1073个，绝大部分都在居民区里，方便居民在家门口就近接受检测。同时，投入医护及服务保障人员1.3万余名，全力保障核酸检测工作的顺利开展。

文/本报记者 蒲长廷