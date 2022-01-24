预制“年夜饭”走俏 监管也要“预置”

春节将至，年夜饭是每年的重头戏，除了各大饭店的年夜饭预订几近爆满，半成品年夜饭预制菜也开始走红。有市民在超市里就能买到品类齐全的年夜饭了。

吃年夜饭这一春节传统由来已久，以往更多是自己在家亲手做年夜饭，随着人们生活水平的提高、消费需求升级，不少人开始选择到酒店吃年夜饭。这两年受到疫情等因素影响，半成品年夜饭预制菜也成了不少消费者的选择。不过也有不少人担忧半成品食材不够新鲜，相应监管也显滞后，至今还没有国标，这些都影响了预制菜行业市场的健康发展。

对此，监管部门要加大对预制“年夜饭”市场的监管力度，加大对年夜饭市场上“黑作坊”的打击力度，增加不法商家的违法成本，不能让问题预制“年夜饭”端上百姓餐桌。同时，要进一步规范预制菜行业市场。

《2021-2022中国预制菜行业发展报告》显示，2021年中国预制菜市场规模超过3000亿元。中商产业研究院预测，我国预制菜行业在未来6至7年有望实现3万亿元以上规模，成为“下一个万亿级餐饮市场”。预制菜行业市场快速发展，不能同时带来野蛮发展。对此，有必要出台相应国标，给行业定标准，才能促进行业健康发展，保护好广大消费者的合法权益。

食品安全无小事，预制“年夜饭”走俏，相应的监管不能滞后，也要能前置、预置。除了预制“年夜饭”存在食品安全隐患，还有诸如老字号饭店“一座难求”，部分套餐价格上涨等等。年夜饭不能成了“年夜烦”，需要各地市场监管部门对年夜饭市场开展专项检查工作。“年夜饭质量”也是对餐饮市场秩序的一次重要检验，规范年夜饭市场，对整顿餐饮市场秩序和守住食品安全底线都相当重要。