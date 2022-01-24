如今，垃圾分类在全国多地深入实施。然而，现实中一些居民还未参与到垃圾分类中，其中一个理由是：对自己的生活造成不便。

相比以往混装混运等简单粗暴的垃圾处理方式，垃圾分类的确给普通人的生活造成了一些不便：原本可以随手丢掉的垃圾，需要分好类，放入不同的垃圾桶。但仔细分析一下，这里面包含着小与大、短与长的辩证关系，居民改变一些小的习惯，国家、社会才会有大收获，一时的不便换来长久的可持续发展，最终受益者是我们每一个人。

为什么要搞垃圾分类？这个问题是现实和紧迫的。从国外实践看，垃圾分类是难题。对中国来说，每年产生的垃圾数量快速增长。经过治理，虽然以往一些地方遍地垃圾的场景基本消失，但垃圾数量依然很大。如何处理垃圾，是我们面临的一大问题。

垃圾处理可以采用填埋、焚烧等方式，但是毫无分类地直接填埋、焚烧，会对土地、水源、空气等产生不同程度的污染。试想，如果不加以控制和管理，那造成的污染最终会通过我们吃的食物、喝的水、呼吸的空气影响人类自身。比如废弃的电池，里面含有金属汞等有害物质，无论是填埋还是焚烧，都会产生较大的危害。而对其回收处理，不仅可以有效避免污染，还可以实现资源再利用。因此，如果垃圾处理不善，那我们要付出的是环境污染、健康损害、疾病蔓延等代价，不仅我们自己无法承受，子孙后代也将受更大的影响。

垃圾的产生有时可能无法控制，但如何更好处理垃圾可以有更多选择。在处置垃圾之前进行分类就是有效手段之一。通过将不同种类的垃圾分开，该填埋的填埋、该焚烧的焚烧、该回收的回收利用，这可以有效减少垃圾占地和环境污染，还可以实现部分资源循环再利用。

无论是从垃圾数量还是垃圾处理方式上，无论是出于现实的还是长远的考虑，都需要从快从严地执行垃圾分类，这也是为什么全国各地都在加快立法、严格执法，多渠道、多方式地推动垃圾分类走深走实。

当前，垃圾分类的堵点之一是意识和理念问题。要把提升全社会的垃圾分类意识摆在突出位置，通过各种方式方法开展一场垃圾分类的宣传教育。这其中不仅要讲清楚怎么办，更要讲清楚是什么、为什么。让人们清楚了解开展垃圾分类是一件事关国家发展、社会进步的紧要之事，更要让每个人清楚了解垃圾分类不是为别人，是为自己，为自己的子孙后代。

与生活环境更好、吃的喝的更健康比起来，由于进行垃圾分类而造成生活里的一些不便就显得很细小。每个人都应该更自觉、更主动地参与到垃圾分类中，从我做起，从今天做起。只有当每个人把垃圾分类当成自己的事在做的时候，那最终的受益者才是我们每个人。