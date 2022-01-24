中消协发布春节消费警示——理性购物，谨防“低价套路”

春节临近，商场、超市、旅行社、电商平台等经营者纷纷推出各种各样的优惠活动，一些不法经营者可能借低价的手段，销售假冒伪劣产品，欺骗消费者。

1月20日，中消协整理了近年来消费者反映比较突出的几种“低价套路”，一是低价“问题”食品安全风险高、营养价值低；二是社区团购“薅羊毛”，小心买到假货和劣质产品；三是超低价促销暗藏“猫腻”，让利为假，盈利为真；四是远离“不合理低价游”，当心“游玩”变“购物”。针对上述问题，中消协给出相应提示，希望广大消费者加强防范：

消费者在挑选年货美食时，考虑价格的同时，更要重视安全和品质。首先，要检查商家是否具有食品经营许可证和营业执照等经营资质，并查看食品经营许可证上载明的经营范围是否匹配，建议到证照齐全的正规商家处购买食品。其次，关注食品的标签信息，特别是商标、保质期、食品生产许可证号等，降低食品安全风险。

在进行社区团购时，一要认真甄别、查看商家资质，了解商家口碑及售后服务情况，尽量选择信誉良好、服务规范、售后有保障的团购商家。二要仔细查看供货渠道和供货商资质，收货时要及时查验产品品质。三要根据自身需要理性消费，不盲目囤积限期使用的商品。

在面对超低价促销时，消费者一要仔细辨别促销的真伪，特别要了解是否附带其他条件等。对于涉及分期付款的，要全面了解相关规则，并衡量自身的偿还能力。二要保持理性，建议不要一次性充值较大金额。

在选择旅游产品时，不能单纯以价格为导向，要多关注旅行社的口碑以及旅游产品的品质。与旅行社签订旅游合同时，要详细阅读合同条款，了解旅游行程安排及双方的违约责任。

共促消费公平、保护消费者的合法权益是全社会的共同责任。中消协对存在问题的经营者将依法加强监督规范，促进行业自律，遏制行业乱象，护航春节消费；同时敦促有关经营者摒弃各类不良营销手法，注重品质提升与信用建设，真正为消费者提供物美价廉的产品和服务。

《 人民日报 》（ 2022年01月24日 12 版）