新冠疫情致全美医疗压力陡增 多地ICU容量已不足10%

1月18日，美国康涅狄格州，医务人员在重症监护病房救治新冠病人

海外网1月23日电美媒报道称，随着“奥密克戎”毒株引起的病例激增，大量美国新冠患者涌入医院，全美医院重症监护病房(ICU)的入住率继续上升，医疗压力陡增，几个州当前可用的ICU容量不到10%。

据福布斯新闻网22日消息，根据美国卫生与公众服务部数据，全美周五(21日)ICU病床中约有68596张被占用，占总容量的83.2%，其中新冠肺炎患者已占用全美ICU总容量的32.7%。亚拉巴马州是目前全美ICU压力最大的州，该州94.1%的ICU床位被占用。其他至少有六个州的ICU病床超90%被占用，分别为得克萨斯州(92.8%)、密西西比州(92.6%)、佛蒙特州(91%)、俄克拉荷马州(90.8%)、佐治亚州(90.7%)和内华达州(90.3%)。

报道称，新冠患者占马里兰州可用ICU床位总数的42.5%，为全美最高占比。其次是密苏里州(41.5%)和俄克拉荷马州(40.9%)，亚拉巴马州已将34.9%的ICU床位专用于新冠肺炎患者。美国卫生与公众服务部的数据显示，全美目前住院接受治疗的新冠患者总数为159052，在不到两周的时间内超过了该国在2021年1月创下的新冠住院纪录，当时约为14.2万新冠患者住院。

受“奥密克戎”毒株的影响，上月全美范围内新冠确诊病例数开始激增。医院就诊人数的激增，加上医护人员感染数的激增导致医疗人员短缺，使一些医院达到容量极限，许多医院取消了预约手术。美国公共卫生局医务总监18日警告，他预计“奥密克戎”引起的病例不会在近期达到顶峰，“接下来的几周将很艰难”。（海外网 侯兴川）