多国“带病”解封犹如赌博

全球疫情走势近期有所缓和，多个国家也随之着手“解封”。由于全球疫情尚未出现根本变化，有关国家的“带病”解封举措更像一场心存侥幸的赌博，未来能否摆脱疫情困扰走上复苏正轨，前景并不确定。

世界卫生组织9月22日发布周报显示，截至19日一周，全球新增确诊病例和死亡病例数分别比前一周下降9%和7%，一个多月以来呈现稳中有降趋势。与此同时，从北美到欧洲、从阿根廷到日本，许多国家准备或者开始放松防疫措施。即使是疫情最严重的美国，也于20日宣布计划从11月初开始对“完全接种新冠疫苗”的外国旅客放宽入境限制。

单纯从科学角度看，有关国家现阶段迅速放松防疫措施未免过分轻率。欧美等国卫生专家反复强调，“解封”不意味着新冠肺炎疫情已经结束，预计未来一段时间感染率还将上升。美国疾病控制和预防中心21日发布数据显示，美国7日平均新冠肺炎死亡病例数创半年以来的新高。

欧美等国急于解封，主要还是迫于经济复苏和选情等多重压力。以美国为例，该国政府实施国际旅行限制令一年多来，国际旅行规模较疫情前缩水43%。有测算估计，如果美国的国际旅行限制令持续到今年年底，将使美国损失110万个就业岗位，并给美国经济造成约3250亿美元的损失。美联储9月22日发布预测认为今年美国经济增长5.9%，较7月份预测大幅下调1.1个百分点。而在欧洲，疫情管控措施频频引发民众抗议，对执政当局的选情造成不同程度的影响，选情走势成为欧洲国家疫情管控的重要考虑因素之一。

有分析认为，目前欧美乃至其他地区一些发达经济体疫苗接种率较高，这让其对压力之下的解封措施心存侥幸：只要不发生医疗资源挤兑，同时病亡率能控制在一定范围之内，那么“解封拼经济”的这场赌博似乎还是值得尝试一下的。

然而，正如网民戏言，“欧美国家考虑了所有可能因素，唯独忽略了病毒的想法”。有关国家的解封举措，几乎完全忽略了在未得到有效控制的情况下疫情可能快速变异或反弹的关键问题，医疗资源面临的压力正在出现，还有人对严格防控疫情的国家说三道四，不断制造舆论话题。

一方面，随着秋冬季来临，全球疫情反弹风险极大，部分国家医疗资源挤兑情况已经出现。较早解封的英国，16岁以上人群已有超过八成完成两剂疫苗的接种，但8月份以来日均新增新冠肺炎病例数依然在2万例之上，英国政府不得不着手制订计划应对可能出现的反弹风险。美国多州近期新冠肺炎死亡人数、住院人数创下新高。据美媒报道，美国爱达荷州近日首次实行“定量配给”医疗资源，“只把有限资源分配给‘有机会存活’的病人”，而当地重症监护室入住人数已超过冬季的最严重时期。

另一方面，也要警惕欧美舆论在解封后对严格防疫国家“泼脏水”。此前，就有欧美媒体对中国严控疫情做法不断表现出异乎寻常的“关心”和“忧虑”，声称中国严格防疫“恐将令作为世界第二大经济体的中国持续数年与世隔绝”。实际上，从疫情防控的成本和收益以及欧美国家的惨痛教训看，不难发现中国目前坚持的广泛接种疫苗和严格疫情防控并行不悖的做法，才是真正科学合理的。正如张伯礼院士近日所指出的，与病毒的斗争正处在相持阶段，“我们还不能掉以轻心”。