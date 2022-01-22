我国疫情形势总体如何？如何做好社区常态化疫情防控？权威解答来啦！

人民网北京1月22日电 （记者乔业琼）“当前，我国新增本土确诊病例明显降低。但近期部分地区接连有本土聚集性疫情报告，疫情扩散和外溢风险仍然存在。”在今日召开的国务院联防联控机制发布会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，春节临近，人员开始返乡，对于来自不同风险区域的返乡群众，各地要分类、分区精准落实防控措施，防止政策执行简单化、一刀切，防止层层加码。

国内发生的多起本土聚集性疫情呈现向好的态势

近期，奥密克戎变异毒株在全球广泛传播，全球新冠肺炎疫情形势再次进入到快速发展阶段，多国疫情屡创新高，举世瞩目的冬（残）奥会即将开幕，春节将至，入境人员增多，人员流动增加，我国仍然面临较大的“外防输入，内防反弹”的压力。

国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华表示，目前，我国疫情形势总体依然平稳。此前，国内发生的多起本土聚集性疫情呈现向好的态势。

贺青华进一步表示，天津奥密克戎疫情报告病例数已经持续下降，1月21日首次出现了社会面的病例清零，社区传播风险基本控制。河南安阳新增病例数呈下降态势，但仍需警惕社区特别是农村地区存在的隐匿传播导致的潜在扩散风险。河南郑州和许昌1月20日首次出现零新增病例，陕西西安1月18日首次出现零新增病例，疫情进入了收尾阶段。广东珠海、中山疫情新增加病例均来自集中隔离筛查，社区传播风险逐步降低。北京海淀近日新增加的病例来自集中隔离筛查发现，疫情得到了有效控制。北京朝阳、房山、丰台、大兴近日报告的本土病例疫情处于发现早期，疫情源头还在排查过程中，多名感染者活动归集比较复杂，涉及的场所人群密集，社区传播和外溢的风险较高，需要加快风险人群排查和管控。

“2022年春运已经开始，国家卫生健康委将继续关注各地疫情形势，强化值班值守，强化疫情源头管控，强化人员安全有序流动，强化多渠道监测预警，切实落实“四早”防控措施，督促指导各地做好应急处置的各项准备工作。”贺青华说。

做好社区常态化疫情防控，发挥群众主体作用

“做好社区常态化疫情防控，发挥群众主体作用是关键。”民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良介绍，近日，民政部联合国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局共同印发了《关于加强村（居）民委员会公共卫生委员会建设的指导意见》，对常态下社区疫情防控作出进一步部署。

一是要加强公共卫生委员会建设，实现公共卫生委员会全覆盖。

二是要充实完善公共卫生委员会组织居民制定村（社区）公共卫生工作方案，协助提供公共卫生事实服务等方面的职能。

三是要增强公共卫生委员会联系服务群众能力，有效组织居民、群团组织、经济和社会组织、驻区单位开展群防群控。

四是要建立健全公共卫生委员会在村（社区）党组织统一领导和村（居）委员会统一管理下开展工作的长效运行机制，加强公共卫生委员会专业能力建设。

“发生疫情的地方社区工作者十分辛苦，希望当地党委、政府也要加强对他们的关心关爱，落实好轮休、加班补贴等有关政策。”陈越良强调。