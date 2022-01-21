怎么会有人不喜欢假期？心理学家：休息享乐也很重要

长期压抑自己的享乐欲望、只追求未来的目标，就可能会出现一种难以自控的状态。

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临近过年，办公室弥漫着一股欢乐的氛围，人人都在盼望放假，一闲下来就讨论假期要怎么玩——除了小A。

同组同事小B注意到了，就问小A怎么回事，只见小A眉头皱成了苦瓜：“我之前熬大夜赶项目时，也很累很想放假，但是现在一想到放假没什么事做，我就觉得很不自在，总感觉浪费了很多时间，就很焦虑……唉，我这样是不是很欠打？”

小B忍住点头和打他的冲动：“你这是平时工作太忙，自控力强过头停不下来了吧！”

为什么有人不喜欢假期，还觉得是受苦呢

曾经有一项心理学研究，调查了100多个国家近两万人对休息的感觉，结果发现，除了我们都会想到的愉快、积极、自由等，还有些人会觉得休息是“烦人的（annoying）”“令人担忧的（worrying）”“有愧的（guilty）”，等等。

为什么好好的放假有人会不喜欢，还觉得是受苦呢？

小A可能也很无奈：我也不想的，但我控制不住这些想法，是它们自己“跑”到我脑子里来的！

在心理学家看来，小A这种状态，是“自我固化（ego-fixation）”了。临床心理学方面的研究发现，长期压抑自己的享乐欲望、只追求未来的目标，就可能会出现一种难以自控的状态，也就是，长期控制自己投入工作后，哪怕不想再坚持工作了，也没办法放弃对工作这件事的执念。

为什么会有这种状态呢？

目标系统理论认为，我们日常工作时，需要控制自己不摸鱼，才能实现长期的目标；而放松休息，则和长期目标相反，是一种当下的享乐目标。在实现其中一个目标时，我们需要控制自己的想法，来更好地实现它。多数情况下，我们需要控制自己想玩的想法，去想“我需要工作”“摸鱼可耻”等，来控制自己投入工作。但如果这样想得太多，就会让这些想法在我们脑中根深蒂固了，甚至在我们休息、享乐时，这些想法也会控制不住地侵入我们的大脑，让我们没法好好休息、享受假期了。

泡在工作里太久，都没法好好休息了？

积极心理学认为，人们主要有两种获得幸福的途径，一种是努力实现自我，另一种就是享受即时的快乐。有的人只喜欢享受即时的快乐，觉得一旦工作就是压抑自己，完全不在乎未来会怎样，这当然不合适。但在我们的社会规范下，有另一些人会“矫枉过正”，觉得前者才叫幸福，后者这种一时的快乐没有意义，更无助于幸福——那他们就也想错啦！研究发现，同时走两条路的人幸福感才最高。

俗话说得好，“只学习不玩耍，聪明孩子也变傻”。我们上班时间努力工作，下班时间就需要休息享乐来恢复，这样才有更充足的精力应对第二天的工作，更重要的是，这样才能保持心理健康，才更能感到幸福。

为了研究享乐，甚至有心理学家专门提出了“享乐能力”，包含两个方面；一是不会被侵入性想法打扰，比如“不会在享受美好时光时，思考自己的职责”；另一方面则是能够成功地享乐，比如“经常做我想做的事”。读到这里的你也可以反思一下自己，是不是泡在工作里太久，都没法好好休息了呢？

除了睡觉，我们还可以这样休息享乐

为了让自己更幸福，我们当然要在这个假期好好休息享乐。在Saundra Dalton-Smith 医生的TED演讲中，列出了7个方面的休息方式，可以供我们参考：

1.身体休息：包括最基础、被动的睡觉，还有主动的瑜伽、伸展运动、按摩等。

2.心理休息：白天可以安排一些“放空头脑”的短暂休息，晚上则可以在床边放上纸笔，如果总是有想法冒出来导致自己睡不着，就把它们记下来。

3.感官休息：有意识地隔绝外界的刺激，比如闭眼休息一分钟，睡前关掉手机。

4.创造性休息：让自己的灵感和创造力得到恢复，比如去看展、去户外活动等。

5.情绪休息：找机会自由地表达自己的真实感受，而不是取悦他人。

6.社交休息：和能让自己觉得自在的人在一起，享受和他们的积极互动。

7.精神休息：恢复自己的归属感、爱、接纳感和目标感，可以通过正念冥想练习等方法达到，或者找心理咨询师聊聊。这一点对于从“自我固化”状态中脱离出来非常重要，如果小A能集中感受放松时那一刻的感受，能接纳自己偶尔不想工作的念头，就不会被头脑中侵入的想法困住了。

当然啦，如果你觉得这些方法都没有自己以前的方法好用，那就用自己习惯的方式好了，毕竟休息享乐的意义在于放松，而不是让自己更焦虑。祝你好好享受春节假期。