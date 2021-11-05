控制不住“剁手”？这可能是病！

“强迫性购物障碍”是一种精神障碍，有以下典型表现，包括无法控制自己的购物欲、每次购物后都有强烈的负罪感、巨额负债消费、每天花大量时间浏览购物网站等。

又到了一年一度的“双十一”购物节，几乎每年“双十一”都有类似“一夜花光5万”这样的新闻曝出，部分消费者的购物欲在这场消费庆典中变得不可控制。在心理学家看来，这类人群很有可能患上了“强迫性购物障碍”。

这种心理疾病是什么呢？今天我们就来一探究竟。

是一种精神障碍、成瘾行为

早在100多年前，德国心理学家艾米·克雷丕林就提出了“购物癖”的概念。不过，直到上世纪90年代之后，精神健康领域才开始正式研究这一现象，并将之称为“强迫性购物障碍”。虽然美国精神医学学会制定的《精神障碍诊断与统计手册》（第5版）未将“强迫性购物障碍”列入精神疾病诊断条目，但心理学家普遍认为，“强迫性购物障碍”也是一种精神障碍。

心理学家凯利特和博尔顿于2009年给出了关于“强迫性购物障碍”的定义，他们认为它是由无法控制的冲动引发的过度消费，患者在购物上花费大量时间和金钱（通常由负面情绪引起），最终导致其出现人际和经济上的困难。

“强迫性购物障碍”的典型表现，包括无法控制自己的购物欲、每次购物后都有强烈的负罪感、巨额负债消费、每天花大量时间浏览购物网站等。

心理学家倾向于将上述行为归为成瘾行为，认为这些“购物狂人”在买东西时，他们的大脑会持续分泌出让人感到愉悦的多巴胺（人脑内分泌的一种神经传导物质）。原本买10件就能获得足够的快乐，但形成疯狂购物的习惯后，需要买30件才能感受到快乐。倘若强行停止购物行为，他们还会出现焦虑、不安等戒断反应。这个过程跟药物成瘾、赌博成瘾一模一样。

创伤与孤独使人强迫性购物

从强迫性购物障碍的定义中，我们不难发现，其主要诱因是患者的负面情绪。那么，哪些负面情绪会让人购物成瘾呢？

其一是创伤性匮乏感。

什么叫创伤性匮乏感？我们来看个案例。有个女孩，家境贫穷，小时候缺衣少食。她10岁时，因为穿打补丁的衣服上学被同学嘲笑，12岁时想买一双亮晶晶的凉鞋被父母狠狠呵斥。这些不好的感觉被“刻”进了她的潜意识，形成了创伤体验。等长大有经济能力后，她疯狂地买衣服、鞋，即使家里已经囤了上百双各式各样的鞋，但她永远觉得自己还差一双鞋。

创伤心理学认为，创伤如果不经疗愈，会一直伴随着我们，而且会驱使我们做一些非理性的事。在这个案例里，这位女士缺的不是鞋子，而是小时候的创伤未被很好地抚慰。购物是一种自我安抚的方式，尽管它不理性。

其二是孤独感。

孤独使人成瘾。不知你是否注意到，当你感受不到与人的联结、被孤独感吞噬时，很容易沉迷手机，要么购物要么玩游戏、刷视频。温哥华心理学教授布鲁斯·亚历山大做了一个关于老鼠成瘾的实验，他把一瓶清水和一瓶掺有海洛因的毒水放进老鼠笼里。如果这个笼子空空荡荡，只有一只老鼠，那这只老鼠总喜欢喝毒水，然后很快死去。但如果笼子里有很多老鼠相互做伴，且有丰盛的食物、五颜六色的小球以及各种小隧道，这些老鼠几乎都只喝清水，没有一只老鼠贪恋那瓶毒水。通过该实验，这位教授发现：成瘾不是因为控制力差，而是因为没有联结、孤独。现代社会结构，让每个人几乎都活成了孤岛，人们通过购物或游戏与社会产生联结，缓解孤独体验。

除了创伤与孤独，压力大、焦虑、抑郁也会促使人们强迫性购物。购物在一定程度上，确实能够缓解压力、获得快乐。

这些方法能帮你抑制购物欲

如果自己或亲友出现了类似症状，我们该怎么做？发展到什么程度需要接受专业治疗？

笔者建议，首先可建立现实社交，多与亲朋好友联结，不被孤独感淹没；其次，可养成记账习惯，坚持记录，可减少盲目消费；再次，不要使用信用卡，尽可能用现金消费；最后，用有益的方式如看书、运动、与人倾诉、接触大自然等方式缓解负面情绪。

如今，不少App上会有一些非理性消费互助小组，如果你无法控制自己的购物欲，不妨试试加入这些互助小组。

如果以上方式都无法阻止你或亲友的疯狂购物行为，且由于疯狂购物出现债务危机、引发家庭剧烈冲突、同时伴随强烈痛苦，这时候建议寻找专业心理医生进行治疗。

（作者系国家二级心理咨询师）