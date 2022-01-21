每天追剧4小时 血栓风险增三成

据20日发表在《欧洲预防心脏病学杂志》上的论文，每天看电视4小时或更长时间的人，患血栓的风险高出35%。

在这项研究中，科学家调查了看电视与静脉血栓栓塞症（VTE）之间的关系。VTE包括肺栓塞和深静脉血栓。

研究人员使用荟萃分析将与该主题相关的研究结果结合，得出了更精确和可靠的结论。这项分析包括三项研究，总共有131421名年龄在40岁及以上的参与者，他们预先未患有VTE。通过问卷调查来评估看电视的时间，参与者被分为长时间看电视的人（每天看电视至少4小时）和从不或很少看电视的人（每天看电视少于2.5小时）。

三项研究的平均随访时间从5.1年到19.8年不等。在此期间，964名参与者患上了VTE。研究人员发现，长时间看电视的人患VTE的可能性是从不或很少看电视的人的1.35倍。

论文主要作者、英国布里斯托尔大学塞托·库努索尔博士称，“研究结果表明，不管体力活动、体重指数、年龄和性别如何，长时间看电视都是一项危险的活动，会导致血液凝块的形成。”如果想要长时间看电视，就需要学会休息，如每隔30分钟站立伸展一次，也可骑一骑动感单车，同时避免看电视时吃不健康的零食。