国家卫健委：着眼于群众最期盼的生育养育教育等工作 将推出一系列配套支持措施

人民网北京1月20日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委就贯彻落实《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》的进展和经验做法情况举行发布会。

对于2021年生育率下降，相关配套支持政策是不是没有奏效的疑问，国家卫生健康委人口家庭司副司长杨金瑞表示，实施三孩生育政策及配套支持措施，就是希望防止出生人口进一步下滑，推动实现适度生育水平，促进人口长期均衡发展。

杨金瑞指出，人口再生产与物质再生产是不一样的，人口再生产的周期长，影响因素多，生育决策的因素很复杂，而且涉及方方面面。目前，三孩生育政策实施时间还不长，配套的积极生育支持措施也在陆续出台中，短期内很难显现出明显效果。

“下一步，各地各部门将着眼于群众最期盼的生育养育教育等工作，推出一系列配套支持措施，出实招、出硬招，进一步推动中央《决定》和各项政策措施落地见效。”杨金瑞说。