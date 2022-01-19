中国太保：布局大健康战略 探索高端医疗与保险服务的创新实践

据中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称中国太保）消息，1月18日，中国太保与瑞金医院合作建设的上海广慈纪念医院在沪举行试运行仪式。中国太保董事长孔庆伟在视频贺辞中表示，上海广慈纪念医院作为广慈太保互联网医院的实体依托院，将进一步增进双方战略伙伴关系，不断探索高端医疗与保险服务的创新实践，赢领高端医疗领域，为打造上海乃至长三角地区高端医疗市场品牌贡献智慧和力量。

据介绍，中国太保自2021年全面拉开大健康战略序幕，积极布局“保险保障+健康管理”，推动保险产品和服务的深度融合，通过自建、合作、并购等多种方式搭建起一整套健康服务供给体系。其中，互联网医院通过“太医管家”面向家庭场景，突破区域限制触达全国，为广大群众提供7*24小时的线上问诊服务，解决日常问诊、药品配送需求。此次重新起航的广慈医院是中国太保通过股权合作、面向长三角地区搭建的高端医疗服务网络，满足中高端客户多样化的医疗健康需求，助力多层次医疗保障体系建设。此外，中国太保完成了康复医疗机构建设三年发展规划，加大高质量康复医疗服务的供给。

中国太保相关负责人表示，面向2022年，中国太保将围绕客户需求，聚焦未病、已病、康复和健康促进不同阶段客群的不同需求，提供线上加线下、保险保障与健康服务深度融合的综合健康解决方案。