中国太保寿险举办高峰论坛 与会嘉宾热议5G时代将赋予高品质养老新内涵

在进博会期间，中国太保旗下中国太保寿险主办了“智保新未来 康养赋精彩——中国太保寿险科技赋能暨养老服务高峰论坛”。据了解，本次论坛广邀财经、科技、康复、养老等领域诸多专家，共同探讨5G时代将赋予高品质养老哪些新内涵。

论坛现场。受访者供图

据悉，本次论坛围绕“科技赋能康养”主题举办了一场跨界圆桌对话，主持人袁岳、上海杉泰健康科技CFO马戈、商汤科技智能产业研究院主任刘志毅、上海市第一康复医院院长周明成对康养领域中科技如何更好地赋能服务、提高养老生活的幸福感分享了各自的理解、实践与展望。

据了解，在10月29日刚刚迎来开业的太保家园成都国际颐养社区和大理乐养社区中，已率先对智慧养老社区建设进行了实践探索。在太保家园，智能化的硬件设备组成智慧医养及服务交互系统平台，可为住户提供点菜式、订单式养老服务，满足长者个性化健康养老服务需求。

中国太保寿险总经理蔡强指出，未来随着科技的快速变化，最近热门的元宇宙可能会给养老带来一些遐想。未来太保家园将与一些头部企业开展战略合作，丰富智能化应用场景，引进先进设施设备，从快捷生活、安全保护、智能家居、亲情互通等多个维度入手，全方位打造5G时代的智慧养老社区，在数字化的助力下，让养老社区的服务更好地应对住户多元化、个性化的需求，同时提高运营效率、降低运营风险。

在本次论坛上，太保家园品牌代言人、著名文化学者、观复博物馆创办人马未都分享了他与太保家园高度契合的养老观。马未都以《文化与科技》为主题，从人类文明演变以及科学技术发展两方面，讲述当今时代所面临的机遇和挑战，以及无论科技的发展如何日新月异，人文关怀始终是无法被取代的。在智能手机普及“一指知天下”的今天，我们不仅要促进绝对寿命的延长，更要关注寿命延长后的生活质量。

太保集团相关负责人提出，太保家园在空间设计上引入“半开放社区”理念，兼顾长者私密与社交的双重需求，比如成都社区的宽窄巷子广场，为长者提供与白领和青少年互动的空间，富有浓郁的烟火气息；比如大理社区的活动中心，将系统把大理的民族、宗教、历史等元素融入到装饰、餐饮、茶艺、花道中，体现中国文化的多元内涵。

在论坛上，马未发出“善待自己和地球”的呼吁，得到与会嘉宾的高度认同。太保集团相关负责人表示，太保家园也积极倡导“住绿色建筑，过低碳生活”的理念。目前太保家园·成都国际颐养社区是国内获得绿色建筑三星级、WELL双认证的养老社区项目，杭州、上海崇明项目也都已取得了绿色健康建筑的阶段性成果。在已经开业的成都、大理社区，更是引导住户和员工从不浪费一粒米、多走几步路、少用几张纸等点滴小事做起，践行绿色低碳的生活方式。

同时，秉持“问疾有医、失能有护、康复有术、保健有方”的理念，太保家园为入住长者提供定制科学的照护计划、长期的健康管理服务和非医疗康复服务疗程等。同时，太保家园还将依托社区内设医疗机构、健康管理中心、康复护理机构、本地三甲绿通、太医管家、广慈太保互联网医院等丰富的健康医疗资源，打造院内+院外、线上+线下的“医、护、康、健”服务闭环，形成太保家园“健康长寿”解决方案。