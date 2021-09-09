中国太保举行“住太保家园 乐享好时光”养老服务体系发布会

9月8日下午，中国太保在杭州举行“住太保家园 乐享好时光”的养老服务体系发布会，官宣客户最为关心的社区服务体系内容。

据介绍，太保家园养老服务以让长者在太保家园渡过“舒心好时光、开心好时光、欢心好时光、安心好时光、省心好时光”为目标，围绕安居、美食、文娱、健康、智能五大方面，提供全年龄覆盖、全天候响应、全方位呵护。在满足长者差异化、优质化的养老需求同时，也为中国太保寿险全力打造财富、健康、养老为支撑的“产品+服务”金三角，构建起“保险+养老”生态圈竞争力提供强有力支撑。

众嘉宾上台参与发布会亮灯。受访者供图

据中国太保相关负责人介绍，从2018年至今，太保家园已落地成都、大理、杭州、厦门、南京、上海东滩、上海普陀、武汉等8个养老社区项目，建设开发全面推进，今年将有成都国际颐养社区、大理国际乐养社区两个项目投入运营。随着越来越多社区的建成运营，太保家园正从“打造居住产品空间”的1.0时代迈向“提升为老服务品质”的2.0时代。

该负责人还表示，太保家园此次发布的养老服务体系，涵盖了长者入住后生活服务、医疗保健、文娱社交等各方面基础服务，也包括了更具“责任、智慧、温度”的太保特色服务内容，旨在让长者乐享“舒心、开心、欢心、安心、省心”的美好时光。

在发布会上，中国太保董事长孔庆伟指出：“‘前人栽树，后人乘凉。’我们今天正在做的事情就好比是在‘栽树’，让多年后我们的客户老去时、他们的子女需要时，树已长成、荫足‘乘凉’。站在行业深度变化转型的交汇点上，中国太保正在以‘功成不必在我’的精神和‘功成必定有我’的担当，坚持做‘难’的事，主动服务应对人口老龄化国家战略；坚持做‘对’的事，围绕客户需求深耕主业、做精专业；坚持做‘实’的事，以太保服务回应时代需求，为我国养老事业全面协调可持续发展贡献太保智慧、太保方案、太保力量。”

太保养老投资公司负责人表达了太保家园未来从2.0（提升为老服务品质）迈向3.0（实现老人价值追求）的目标愿景：服务新时代美好养老生活，助长者实现身、心、灵的全面飞跃。

围绕养老服务迭代升级的话题，全国老龄办党组成员、中国老龄协会副会长吴玉韶博士，以及太保家园品牌代言人、知名文化学者马未都先生均发表真知灼见。

吴玉韶在《从养老到享老，构建新时代中国特色养老体系》的主旨演讲中指出，新时代养老将由生存必需型向享受型、发展型、参与型转变。在联合国提出的老年人生活五原则“独立，参与，照顾，自我充实，尊严”中，“自我充实”和“尊严”恰恰关乎老年人的价值实现。

马未都在《桑榆未晚，观复而乐天》的主题演讲中提出，少年“趋利”，要遵守法律和道德；壮年“趋名”，不是追逐名声，变成明星，而是珍重名誉；晚年“趋静”，希望长时间地心如止水。当人走过这三个阶段，就应该理解了自己的人生价值所在。