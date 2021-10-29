中国太保：“保险产品+养老社区+专业服务”新业务模式进入落地运行阶段

10月29日，太保家园成都颐养社区与大理乐养社区通过视频连线，成功同步举行两地开业仪式。成都、大理两个社区的运营团队也在活动中亮相，并郑重承诺将全力为广大客户提供全天候响应、全方位呵护的高品质养老服务。一日双园联袂开业，意味着中国太保“保险产品+养老社区+专业服务”新业务模式已进入落地运行阶段。

据介绍，养老服务内容与服务品质不断在实践中提升的全国各地太保家园，未来将为寿险主业提供更多的优质展业场景和服务场景，助力中国太保寿险打造以财富、健康、养老为支撑的“产品+服务”金三角。

在开业仪式上，中国太保联手中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文，发布了《居民养老规划与风险管理白皮书》。白皮书基于中国太保5800多家分支机构、遍及全国32个省级行政区、高达1.6亿的存量有效客户，特别是1117万老年客户数据库，全面刻画了商业保险老年消费者脸谱，并以中国太保的产品服务为例，从“养老金融规划、品质养老社区、医疗健康、文娱生活、适老服务”等五个维度展示了个人养老准备的“保险+”解决方案，为个人如何更好地进行养老准备，以获得更有保障、有尊严的晚年生活提供有力参考。

太保家园品牌代言人马未都在出席太保家园成都、大理双园开业仪式后，与太保寿险CG20的伙伴们进行了深度交流。CG20意为CPIC GIANT（太保巨人），是中国太保专业、顶尖的绩优代理人，服务各行各业的高端客户。马未都娓娓道来，生动有趣地向CG20的各位高端保险服务管家与风险管理专家讲述了《国宝100》中的几件国宝的来龙去脉、收藏故事，深入浅出地让大家快速了解文物收藏的一些门槛、趣事和风险知识，帮助CG20的伙伴们能更好地与客户在收藏、文化等话题上进行交流。

此外，在开业仪式上，太保蓝公益基金会向温江区慈善会专项捐赠50万元，用于认知症长者关爱；从事互联网医疗的杉泰健康科技公司向太保家园成都社区的首批客户代表赠送了“太医管家”健康管理卡，积极助力健康老龄化；太保养老投资公司向大理护理学院授予“太保家园养老服务专业人才培育基地”牌匾，大理护理学院向大理乐养社区授予“实践教学基地”牌匾，双方将继续在培养高素质、强技能养老专业人才方面开展深入合作。