德国奥密克戎感染病例破万

28日，德国疾控机构罗伯特·科赫研究所（RKI）报告称，德国已统计到10443例由奥密克戎变异毒株引起的新冠感染病例。与前一天相比，这相当于增加了45%或3218例。德国联邦卫生部部长劳特巴赫称，奥密克戎的动态“由于测试失败和报告延迟而未在官方数字中正确显示”。

RKI指出，目前德国的大多数感染仍是由德尔塔变异毒株引起，但令人担忧的奥密克戎新变异毒株引起的感染显著增加，德国所有16个联邦州都已报告奥密克戎感染病例，还有个别地区暴发局部疫情，预计在接下来的几周内，更容易传播的奥密克戎感染会急剧增加。欧洲疾病预防控制中心也预测，未来数日或数周内，欧洲各国的感染率都将急剧上升。奥密克戎感染潮无法阻挡，只能减缓。

12月以来，德国经历了疫情暴发后最严重的一轮新增确诊数暴增，在不到4周时间内，德国新增确诊人数超过100万。考虑到无症状感染等未被检出的病例，实际感染人数将远高于卫生部门的统计。RKI同时强调，由于假期的原因，预计还会有大量新增和延迟报告病例。劳特巴赫警告称，奥密克戎引起的感染潮将在2022年1月到来。

德国公共卫生服务医生协会（BV？GD）也提醒，进入圣诞新年假期后，官方报告的新冠数字严重失真，统计和报告数字要到2022年1月初才能恢复正常。BV？GD协会主席泰歇特表示，目前德国疫情数字统计对实时正确评估德国疫情非常不利，报告的感染人数在下降，但奥密克戎可能会使情况恶化，而这种糟糕的情况不会及时而真实地在报告数字中体现出来。

为应对奥密克戎变异毒株可能引发的新一波疫情，德国联邦政府与各州达成协议，从12月28日起实行更严格的防疫措施。例如，室内和室外最多只允许10名已接种疫苗的人和新冠康复者聚会，未接种疫苗的家庭成员只能与另外两个非自己家庭的人会面，俱乐部和迪斯科舞厅关闭，休闲、文化和零售店（不包括售卖日常用品的商店超市）实行2G或2G+规则等。

德国的企业和重要基础设施部门也针对奥密克戎制订了紧急应对方案。例如，员工工作的空间物理分隔、必须佩戴口罩、保持交往距离，紧急保障部门上班的员工分为AB组轮班等。德国联邦教研部长施塔克-瓦辛格表示，如果奥密克戎使情况恶化，需要重新为学校实行线上和线下交替教学作好准备。