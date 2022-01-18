飞鹤乳业签约赞助齐齐哈尔U12冰球队

1月17日，飞鹤乳业与齐齐哈尔U12冰球队达成赞助协议，为齐齐哈尔U12冰球队的发展提供支持。齐齐哈尔市体育局相关领导、黑龙江飞鹤乳业有限公司党委书记朱天龙等嘉宾共同出席本次签约仪式。

据了解，此次飞鹤乳业签约赞助的齐齐哈尔U12冰球队，队员均是2009～2010年出生的少年，是一支拥有浓厚底蕴的中国冰球“后备军”，曾取得2019年黑龙江省少年锦标赛冠军、2021年齐齐哈尔冰球季U12组比赛冠军等不俗成绩。

关注青少年儿童运动,飞鹤乳业以守护孩子健康为己任

屹立在东北边陲的齐齐哈尔市一直以来被称为“中国冰球之城”。多年来从这里走出了许多优秀的冰球运动员和教练员，支撑起中国冰球运动的“半壁江山”。作为从齐齐哈尔市走出来的乳品企业，飞鹤乳业多年来不仅赞助齐齐哈尔冰球队，还大力投入中国青少年体育运动基础设施建设，持续关注提升中国青少年身体素质，筑牢中国体育基础教育基础。

2019年，飞鹤联动齐齐哈尔和北京两地举办飞鹤杯冰球交流赛，让两地年轻队员交流经验、培养友谊；同年，飞鹤还捐赠足球体育事业专项资金，让热爱足球的孩子们享受到更专业的足球训练资源、领悟体育运动中团结奋斗、努力向上的竞技精神。

体育的魅力不仅体现在培养拼搏的进取精神上，更重要是强健体魄。飞鹤深知运动健康要从娃娃抓起，面向学龄前儿童，连续三年举办上万场“超萌运动会”，设置了篮球、足球、赛跑、平衡车等多个项目，让宝宝充分享受运动乐趣的同时，培养体育兴趣和习惯，让体育元素融入孩子成长的每一个节点。

在签约现场，黑龙江飞鹤乳业有限公司党委书记朱天龙表示，飞鹤通过营造良好的体育运动环境，让孩子们在青少年阶段能够享受运动、热爱运动。在赞助U12冰球队的基础上，飞鹤未来将继续以关爱婴幼儿、青少年健康为己任，持续贡献飞鹤力量。

做教育事业拾柴者,飞鹤助学助教为青少年儿童成长护航

青少年时期是形成健康基础和品格养成的关键时期，既要有全面均衡的营养，也要有充分合理的锻炼和完善周到的教育。多年来，飞鹤在重视自身发展的同时，也尽己所能为青少年教育事业添砖加瓦。

飞鹤乳业开展“鹤心助学助教计划”，涵盖素质教育、扶贫助学、营养支持等多个方面，10余年来已累计投入2750余万元用于师资建设以及教育保障等方面,持续关注祖国下一代的成长。

为了给青少年身体健康提供营养支持，飞鹤乳业积极响应“中国小康牛奶行动”的号召，已累计向全国10个省、29个县区的近3.5万名中小学生捐赠了7700箱学生奶粉。此外，飞鹤乳业还持续关注偏远山区教育问题，开展骨干教师培训和学生社会实践活动，累计参与教师1200人次；向全国80多所学校的学生提供资助，直接资助人数超过5000余人次。