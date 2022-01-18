严查途经北京、张家口旅客48小时内核酸证明

昨天，北京青年报记者获悉，交通运输部印发《关于做好2022年道路水路春运疫情防控和运输服务保障工作的通知》，根据通知要求，各地交通行业经营者应严查途经北京、张家口旅客48小时内核酸检测阴性证明。

通知明确，要落实北京冬奥会防疫要求，督促经营者严格查验终到、途经北京、张家口的省际、市际班车、包车旅客的48小时内核酸检测阴性证明。要落实首都严格进京管理联防联控机制工作部署，严格查验旅客“北京健康宝”绿码，及时暂停14日内有1例及以上感染者的地市和陆路边境口岸所在区县进京道路客运服务，继续暂停进京旅游包车客运备案。

强化港澳水路客运航线疫情防控，严格执行澳门至内地入境水路运输旅客持有“粤康码”、核酸检测阴性证明等防疫要求。

在中高风险地区风险等级下调前，原则上暂停进出中高风险地区所在县级行政区域内的省际、市际道路客运和跨城公交。有中高风险地区的城市原则上应当暂停出租汽车（含巡游车、网约车）、顺风车的跨城业务和城市内的拼车业务。按要求暂停始发港、挂靠港、目的港位于疫情发生地区（设区的市）的客船。根据疫情防控需要决定扩大停运范围的，按照地方有关部署执行。及时向社会公布停运有关情况，做好解释说明，并指导客运经营者做好免费退票服务。

此外，通知要求，各地应督促指导客运场站（码头）经营企业严格落实环境卫生要求和客运服务标准，关心关爱老幼病残孕等特殊旅客，具备条件的要积极开通无健康码通道，为不会使用或者没有智能手机的老人、儿童等旅客提供代查健康码、协助信息填报等服务。落实军人、消防救援人员、英烈遗属等重点旅客乘车优待政策。鼓励采用人脸识别、刷证核验等非接触方式进站，及时增加进出站通道和安检通道，加强站内客流疏导组织，引导乘客有序分散候车（船）和排队登车（船）。

另外，通知还要求组织做好新冠病毒疫苗、核酸检测试剂、口罩等疫情防控物资，煤炭、天然气等能源物资，以及粮食、肉禽、蔬菜等生活物资的运输保障。特别是要做好疫情重点地区疫情防控、市场保供和生产生活物资运输保障工作，保障运输车辆快速便捷通行，确保应急运输畅通高效。对持有北京市经信、城管等部门发放的应急物资运输证件的车辆，要予以便捷通行，有力保障首都地区生产生活物资、应急物资供应。