自带药品“注射难”何以成为恼火事

据报道，连续在医院购买了28针“苏肽生”针剂后，满足受赠条件的患者林燕（化名），拿着助残公益项目赠送的第一批7支赠药，辗转多家医院和社区卫生服务中心，最终也没能找到一家肯为其注射的医疗机构。有类似困扰的患者不止林燕，自购的注射剂无处注射，已成为普遍现象，输注外购处方药成为难以满足的需求，在被逼无奈之下，包括林燕在内的不少患者，打算对着视频自学配药和注射。

医疗机构拒绝为患者注射自带药品，有一定合理性。药品若出现质量问题，后果不堪设想。因此，出于安全考虑，医疗机构有理由不为林燕注射赠药。此外，患者自带的注射剂来路不明，患者自行储存期间还可能让药品出现变质，医疗机构要求必须有上级医院的处方单和注射单才给注射，完全可以理解。

然而，患者对于这种现象的质疑也不无道理——药店既然可以卖注射针剂，为什么不能提供注射服务？这些药本来是医生建议打的，为什么买到药之后医院又不接收？这些锥心之问也要有合理的答案。患者总不能仅因为每天要注射两针，就一直住在医院；或者仅因一次简单的肌肉注射，就来回奔波。在医院离家很远的情况下，带药出院或自购药品就近打针，就成为一种应该得到满足的刚性需求。

自带药品“注射难”不仅增添了患者的麻烦，而且还存在其他不利影响。比如，为了破解“谈判药品进得了医保进不了医院”这道难题，国家推出了谈判药品“双通道”保障措施，还另外开辟药店这个供应通道。但由于不少谈判药品都是注射剂，当患者在药店购买注射剂却面临无处注射的窘境时，药店供应通道就处于事实上的梗阻状态，很多谈判药品仍然难以到达患者手中。

检查检验结果需要跨医疗机构实现共享，其实，处方单、注射单、甚至诊疗思路，也需要跨医疗机构实现共享，当处方单、注射单在一定范围内得到公认，当一个正确的诊疗思路在不同的医疗机构得到认可和执行，自带药品“注射难”就能得以避免。

其实，为了在最大可能减少事故风险的前提下，为患者提供方便的服务，一些大型药店已经就此做出尝试，期望建立合法诊所，聘请专业医护人员坐诊提供服务。只不过，由于申报合法医疗机构对于硬件设施、人员资质等方面要求严格，目前还未能实施。

独立存在的第三方检查检验中心目前已十分常见，不少专家认为，借鉴这一经验，也有必要建立第三方输注中心。事实上，国内不少地方已就此进行过尝试，不同类型的输注中心已出现不少，尤其是在2020年疫情中，输注中心建设相关的报道明显多起来。第三方输注中心值得探索，也有待完善。除了第三方输注中心，也要大力发展社区医疗服务，补足社区医疗中心发展短板，方便自带药品的患者能够就近享受到注射服务。

无药可用是“看病难”的一种表现形式，有药无处注射，则是另一种表现形式。并且，相比无药可用，患者拿着医生推荐或开的药却无处注射，就属于能为而不为，会让患者感到更为恼火，更不可接受。外购处方药等自带药品“注射难”不是小事，破解这道难题，既是广大患者的期盼，也是理顺医疗秩序、推进医改举措的必然之举。