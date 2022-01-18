广东云浮帮扶精神障碍患者

本报北京电 （陈得）以“百年奋斗 民生巨变”为主题的第九届中国民生发展论坛日前在北京举行，并发布“我为群众办实事——2021民生示范工程”案例。“广东省云浮市加强严重精神障碍患者长效监护稳定回归社会”入选其中，荣膺2021年优秀民生示范工程案例。

2019年12月以来，云浮市以破解“服药不依从—监护失效力—患者难独立—家庭难脱困”的不良循环为着力点，在全省推动覆盖镇街（社区）居家康复精神分裂症患者使用国家医保目录的第二代长效针剂治疗政策。

云浮市不久前出台《关于开展“长效监护·稳定回归”提升特定精神障碍群体居家康复效果三年行动指引（2020-2022年）》，实行“医保报销+财政兜底”全免费举措，保障市域范围内精神分裂症患者应用进入国家医保目录的“一月一针”长效针剂，在册精神分裂症患者不分风险级别，全覆盖推广使用长效针剂，全市各精神专科医院、63个镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）提供使用长效针剂服务，3700多符合条件的精神分裂症患者已使用长效针剂。

在制度设计上，“云浮市医保局一直在通过组合拳的方式从多方面关心、关注严重精神障碍患者，做到应保尽保，确保我们严重精神障碍患者参加医疗保险。”云浮市医保局副局长梁腾欢说。