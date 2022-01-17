快递单广告有“福利”？安徽省消保委：停止“忽悠”！

人民网北京1月17日电 （记者乔业琼）“1元抽iPhone”“免费抽：1箱方便面”“免费抽：3双保暖袜”……这些在包裹快递单底部位置的二维码小广告，真的有免费“福利”吗？为此，安徽省消保委于2021年11月11日－2021年12月25日，对1111份快递单样本进行测试、统计和分析发现，这些“福利”并不能确保真实性和安全性，建议消费者不要轻易扫码。

半数以上快递单含广告 多来自“三通一达”

在收集的1111个快递单样本中，有674个样本中含有广告，占比高达60.67%，也就是说，每10个中至少有6个人收到的包裹面单上有广告。

在674个有广告的快递单样本中，韵达快递、圆通速递占比都在20%以上，中通、申通占比都在15%以上。“三通一达”（圆通、中通、申通、韵达）含广告的快递单占样本总量的七成以上。也就是说，消费者生活中接触到的大多数快递单广告来自“三通一达”。

在各快递公司自有样本含广告快递单比例的调查中，安徽省消保委发现：广告比例最高的是百世快递，八成以上的快递单都有广告；其次是极兔速递、韵达快递、圆通速递、申通快递，七成以上快递单都有广告；第三梯队是中通快递，六成以上快递单有广告。这意味着，消费者网购时常接触的快递中，半数以上的快递公司发出的包裹快递单上都有广告，且含广告快递单占比均在六成以上。

调研显示：提现难度大 从未抽中免费“福利”

在对674个有广告的快递单样本扫码测试中，安徽省消保委发现：出现最多的广告是拼多多的“天天领现金 打款秒到账”活动，占比39.32%，也就是说将近4成都是此广告。

结果显示，此类领现金的流程是消费者需要不断邀请好友助力，获取抽奖机会，然后通过抽取金币、幸运值等一系列东西不断地积累、兑换，环环相扣，以达到凑足提现金额的目的。小组中有人邀请近20位好友助力后，没能提现，其他参与人员也没人最终提现，但都下载了APP，“免费”为活动进行了推广。

测试中，一款“取件福利社”的推广页面，广告占比22.11%。但调查人员从未抽中过以上广告语中的任何一个奖项，所谓的奖项都带有明确推广目的，并没有什么奖项真正是广告宣传文字中提到的“免费”，很多广告抽奖前都要先填写详细的个人信息，甚至还有推广内容因涉嫌涉欺诈被“暂停服务”的情况。

快递公司客服回应：广告不是快递公司发布的 不需要为此负责

测试结果显示，申通、圆通、中通、百世、韵达五家快递的面单中都有较多的“取件福利社”大转盘抽奖活动广告。而当安徽省消保委以“抽中奖项、页面收集完个人信息后便无任何反馈”为由，向“四通一达”快递公司寻求解决时，没有得到有效解决办法。

安徽省消保委对各大快递公司的调查显示，快递公司几乎都认为，广告只要不是自己发布的，就不需要为此负责。

在咨询中，部分快递公司客服表示，因为这些广告不是快递公司广告，也不是快递公司发布的，所以即便消费者遇到了问题，快递公司方面也无法为其解决。

安徽省消保委提醒：快递公司有义务对内容审核

安徽省消保委表示，不管广告的发布方是谁，未经消费者同意，都不应该在给消费者的包裹上推送广告。快递公司有义务、有责任在为消费者提供包裹运输服务过程中加强管理，未经消费者同意不得推送广告。

安徽省消保委建议，快递单广告发布者应停止以所谓的“福利”为噱头，忽悠消费者。快递公司有义务和责任对自己“阵地”上的内容进行审核，确保快递单上印制的内容不侵犯消费者合法权益，否则就要承担相应的法律责任。

同时，安徽省消保委也提醒广大消费者，快递单广告中的“免费抽”“待领取”“1元抽”等“福利”并不能确保真实性和安全性，消费者在看到广告后请谨慎，不要轻易扫码。