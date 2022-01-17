海关总署：为冬奥筑牢口岸检疫防线

今天距离北京冬奥会开幕还有十多天。当前，全球疫情形势依然严峻，做好涉奥入境人员的卫生检疫和物资通关服务保障工作，科学精准实施口岸疫情防控，意义重大。

“坚决遏制疫情通过口岸输入。”1月14日，国务院新闻办召开新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，海关总署将全力“保证冬奥物资24小时随到随验”。他给出了一组数据，截至2022年1月10日，作为2022年北京冬奥会和冬残奥会的主管地海关，北京海关共监管涉奥航班196架次，涉奥人员5958人次；共监管验放冬奥进境物资637票，货值人民币约14.99亿元。

10种科技设备支撑冬奥“通关”

李魁文在发布会上表示，海关总署强化科技和人员投入，为优质高效完成冬奥会海关监管服务提供有力支撑，坚决筑牢口岸检疫防线。

他介绍，推动“科技冬奥”专项成果落地转化，北京海关在口岸一线部署应用核辐射全息定位系统、通用消毒柜、痕量气味嗅探仪、智能巡检机器人等10种设备设施，进一步提升冬奥监管通关工作的智能化、信息化水平。

为实现智慧监管，首都机场海关旅检现场还启用了海关总署旅客通关管理子系统卫生处置应用，并增配现场终端处理设备58台，持续提高现场申报速度。

在人员投入方面，北京海关完善“横向+纵向”人力资源梯队工作机制，组建起包括一线和预备人员1000多人，应急支援力量400多人的保障梯队，结合冬奥会通关工作实际需要，为涉奥人员入境高峰期间提供全方位后备力量支持。

涉冬奥航班实施“一机一策”

“对所有涉冬奥航班实施‘一机一策’。”李魁文表示，具体而言，海关总署将加强同冬奥抵离中心等部门的沟通，提前掌握进出境人员的信息，做到严格监管、精准检疫、高效服务。

在加强疫情的信息研判方面，海关将密切监测研判境外疫情形势，以及病毒变异、防控措施变化等情况，做到一日一研判；针对陆路口岸，海关将按照“一口岸一方案”原则，进一步完善细化工作方案和应急方案，严防疫情经边境陆路口岸传入。

在严格口岸卫生检疫方面，海关将对所有入境人员严格实施两道体温检测、健康声明卡核验、医学巡查、采样检测等检疫措施，从严从紧做好入境交通工具的登临检疫。

在强化个人安全防护方面，海关会确保口岸一线工作人员全员疫苗接种，并加快推进加强免疫接种。与此同时，严格疫苗接种后个人防护标准不降、措施不减。

“规定动作必须100%做到位，做到99%就是不及格。”李魁文说。

冬奥物资24小时随到随验

“我们为进出境冬奥物资和人员设立了海关专用通道和专用窗口，依托冬奥无纸化通关管理系统简化申报，落实‘5+2’预约通关制度，保证冬奥物资24小时随到随验。”李魁文表示。

按照国务院联防联控机制工作方案，海关对进口冷链食品及进口高风险非冷链集装箱货物，开展口岸环节核酸监测检测和预防性消毒监督工作；监督航空公司严格按照国务院联防联控机制有关规定对入境客运航空器开展终末消毒工作。

早在2021年初，海关总署就发布了《北京2022年冬奥会和冬残奥会海关通关须知》公告，对冬奥会进出境物资和人员从信息注册备案、暂时进境物资税款担保、进境前备案审批、进境物资通关、人员及个人物品监管、记者采访器材通关等8个方面提供了详细指引。

此外，海关还将做好涉奥进口食品监管工作，保障供北京冬奥会和冬残奥会进口食品的安全顺畅供应。

“这一切的努力，都是为全力保障冬奥物资高效通关。”李魁文说。