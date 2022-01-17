春运今日启动 西站新增健康码查验机

2022年春运今日将正式启动，运输期限为1月17日至2月25日，共计40天。北京青年报记者从北京西站了解到，春运期间，北京西站预计发送旅客300万人次，日均7.5万人，高峰日为1月29日，预计发送旅客18.5万人，旅客目的地主要为成都、郑州、长沙、武汉、太原、石家庄、阜阳、清河城、衡水等地。其中，节前15天主要以务工返乡、探亲客流为主，节后25天主要以短途探亲、务工返岗、学生客流为主。

春运期间的疫情防控是铁路部门工作的重点，北京西站表示，车站将坚持常态化防控措施，严格落实进出站旅客测温制度，做好测温工作。同时在进站口对乘车旅客进行北京健康宝健康码查验，绿码通行，红码和黄码劝返。北京西站还在进站区域新增设5台健康码查验机，通过人脸识别、刷身份证即可快速查验本人健康信息，协助没有智能手机的旅客查验健康码。除此之外，针对老年人不会使用智能手机网络购票等情况，在售票厅开设无障碍敬老“慢”窗口，为老年人提供购票、咨询、12306网站注册等服务。

春运期间，车站还将加大防疫广播宣传频次，在候车区域设立防疫提示标识，增派人员现场巡视，引导旅客在进站候车过程中佩戴好口罩，保持安全间距。加强车站空调通风设施检查、维修和消毒，保持候车室内空气清新。加强站内的保洁消毒，对候车区域每2小时进行一次全面消毒，并新增“智能雾化消毒机器人”，强化主通道消毒。

北京西站提示旅客为避免长时间处于人员密集区域，不用过早到车站候车，提前一小时到站即可。北京西站所有进站旅客实行100%健康码查验，请旅客提前准备好北京健康宝并确保健康码无异常。

昨天，北青报记者从北京南站了解到，在疫情防控常态化形势下，今年春运，北京南站做了多项准备。在进出站、检票口等站内全部直梯按钮面板进行了银离子抗菌抗病毒保护膜的贴附，同时配合定时消毒，确保旅客常接触使用的按键长期保持医疗级抗菌抗病毒水平，营造安全健康的出行环境；车站北广场外设置了1处24小时便民核酸采样站，方便有需求的旅客进行核酸检测；今年，旅客可通过12306APP自主在线申办电子临时乘车身份证明，车站售票窗口、进出站检票闸机均可以识读，在支持使用电子临时乘车身份证明的部位均设有明显标识进行提示，实现“一码在手，出行畅通”。

春运期间北京南站的车站医疗服务室还将延长营业时间至19:00，提供免费基础医疗服务，让旅客出行更加安心省心舒心。目前，车站外的立体停车楼已投入使用，有近400个车位，能够有效缓解车站周边停车压力，进一步方便旅客出行。