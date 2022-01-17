1月22日零时起至3月底 进返京人员抵京后72小时内需测核酸

打赢疫情防控阻击战

当前，奥密克戎已成为全球主要流行毒株，传播快、更隐蔽。1月15日，北京市海淀区报告一例本土确诊病例，系感染奥密克戎毒株。为进一步提早发现和管控疫情风险，昨日，本市动态发布最新进返京政策，在进返京须持48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码的基础上，自2022年1月22日零时起至3月底，进返京人员在抵京后72小时内需进行一次核酸检测，通勤人员按照现有政策规定继续执行。

北京健康宝将弹窗提示

2021年11月17日，本市发布进返京相关政策，人员进（返）京须持48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码，14日内有1例以上（含1例）本土新冠病毒感染者所在县（市、区、旗）旅居史人员严格限制进（返）京。

昨日，根据疫情形势变化，本市调整相关政策要求，在进返京须持48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码的基础上，自2022年1月22日零时起至3月底，进返京人员在抵京后72小时内需进行一次核酸检测，通勤人员按照现有政策规定继续执行。

“北京健康宝”将通过核酸检测数据库进行比对，未能按时进行检测的，将进行弹窗提示，可能会影响出行和日常生活。请大家及时关注防控提醒和短信提示，自觉遵守防疫规定，抵京后第一时间主动向所在社区（村）、单位或酒店报告，配合做好核酸检测、健康管理等防疫工作。不主动报告或不配合防疫工作,造成严重后果的，将依法依规追究相关责任。

全市共有316个核酸采样点

1月15日，本市新增1例确诊病例，该病例在1月13日出现咽部不适，因单位要求发热后必须携带核酸阴性证明方可返岗，故1月14日下班后自行前往核酸检测点采样，回家后测体温38.4℃。市疾控提醒广大市民朋友和所有单位，要提高防护意识，落实防控的单位责任和个人责任，像这家单位一样，对员工进行严格管理，像这位患者一样，发病后及时检测，避免延误发现造成的疫情播散。

目前，全市16个区共有316个核酸采样点和44个24小时核酸检测机构，并将根据区域检测人员情况动态调整完善，不断扩大覆盖面、延长检测时间，动态更新发布检测电子地图，让市民朋友少跑路少等待，尽可能满足“应检尽检”“愿检尽检”需求。建议有核酸检测计划的市民朋友，提前通过电话或微信公众号咨询，预约后前往，减少等待时间、减少人员聚集，共同守护家园平安。

瞒报引发疫情传播风险将追责

昨日，市疾控发布最新的重点地区提示：12月9日（含）以来途经或旅居天津市津南区，南开区竹华里，西青区大寺镇、王稳庄镇，河西区尖山街道、友谊路街道；12月23日（含）以来途经或旅居天津市；12月25日（含）以来途经或旅居河南安阳市；1月3日（含）以来途经或旅居浙江杭州市西湖区留下街道、余杭区五常街道、闲林街道；1月3日（含）以来途经或旅居广东珠海市香洲区；12月22日（含）以来途经或旅居广东深圳市龙岗区、罗湖区；12月18日（含）以来途经或旅居河南许昌市禹州市。

请与发布病例轨迹有交集人员，以及接到外省（市、县、区）各级疾控中心电话告知的密切接触者等风险人员，立即主动向社区、单位、宾馆等报告，配合做好集中隔离、居家隔离、健康监测、核酸检测等各项防控措施。

市疾控表示，您的主动配合，对首都疫情防控工作极为重要，再次提醒广大市民，因瞒报、虚报或未按规定落实防控措施，引发疫情传播风险或其他严重后果的，将根据《中华人民共和国传染病防治法》《北京市突发公共卫生事件应急条例》等予以追责和处罚，严重者将依法追究刑事责任。