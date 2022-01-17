非洲人的衣食住行（行天下）

服饰：五彩缤纷

非洲大陆，区域辽阔，民族众多，风俗习惯多姿多彩，保持着浓厚的地方色彩。非洲居民的服饰，色泽鲜艳，式样别致，五彩缤纷。

北非男子多爱穿一种用纯棉布制作的又宽又大的长袍，一直长到踝部，一般是白色或深蓝色。这种长袍白天当衣穿，夜间作被盖，实用价值高。昔日北非妇女盛行蒙面，一块又宽又长的黑色面纱将头部盖得严严实实，外出行走时仅将黑纱拉开一条窄缝方便看路，外人对她们是“不识庐山真面目”。今天，由于现代生活的影响，年轻女性已渐渐抛弃戴黑纱的习俗，取而代之的是用丝绸料制作的花色头巾或彩色披肩。

西非地区天气炎热，人们的衣着较为简单。穆斯林男子总是穿一身白色棉布做的袍，面料又轻又薄，式样肥大；头上总是戴着一顶白色花帽，以表明自己的穆斯林身份，这种帽子上有人工绣制的花纹，工艺异常考究。正式场合，男子一身西装，系着领带，皮鞋锃亮。现代青年男女，也喜欢一身牛仔裤、花格短衫的打扮。

在东部及南部非洲一些国家，当地妇女爱穿一种名叫“加乌尼”和“康加”的民族服装。“加乌尼”是一种用丝绸或棉布制作的无褶长裙，穿着舒适，美观大方。“康加”是一种围在身上的花布，色彩缤纷，上面印有人物肖像或田园风光。年轻的姑娘们身穿“加乌尼”长裙，头戴缠绕成卷筒式的纱巾，再围上“康加”，显得落落大方，风采迷人。

在非洲，因宗教或习俗的原因，服饰方面也存在一些戒律。如埃及青年女性若在公共场所穿无领无袖的衣衫，会被视为不文雅的举动。

膳食：特色浓厚

非洲地区的居民虽然也食用大米、白面、蔬菜等，但当地百姓膳食具有自己的口味及地方烹调特色。

撒哈拉沙漠以南的非洲地区，约有7亿多民众常年以木薯为主食。木薯是一种适应性强的作物，一年四季可以收获，基本不用人工管理，从地里挖出来后，削去皮，切片或切块煮熟后拌以佐料食用，也可磨成粉制成各种食品。

从几内亚到喀麦隆的西非沿海地区，人们食用一种外形像香蕉但比香蕉大得多的名为芭蕉或食蕉的果实，因生食有腥味，不能当水果吃，当地人便将其晒干后碾成粉，拌上面粉制成面包或点心吃，或将其芯切成片后油炸吃，或干脆放在火上烤熟吃……据说芭蕉含多种维生素，长期食用可预防皮肤病、夜盲症或血管硬化。

非洲穆斯林居民爱用烤全羊招待贵宾。将一只肥嫩的羊羔宰杀，剥皮，砍去头脚，掏空内脏，冲洗干净，涂上佐料，用火烘烤，待熟后放入大盘里，众人围坐撕食，边吃边谈，一片欢声笑语。

非洲居民在膳食方面也存在着许多传统观念，例如信奉伊斯兰教的人不吃他们认为外形丑恶或不洁之物，如甲鱼、螃蟹甚至虾、海参等，更不吃已经死去的动物。

住房：贫富差大

漫步非洲国家城市，造型各异的高楼大厦、橱窗绚丽的超级商场、巨大的广告牌和招贴画、豪华壮观的高级饭店、灯红酒绿的夜总会，这一切让人产生仿佛进入欧美大都市的感觉。非洲都市里的现代化高楼几乎都是银行、宾馆或写字楼。达官贵人的住宅是独门独院的别墅楼，院内浓荫密布，鲜花终年常开，环境优雅清新。室内地毯、空调、彩电、录像机、组合音响等电子新产品应有尽有。绝大多数城市居民住在砖墙瓦楞板顶平房里，室内陈设简单。大街小巷耸立的一座座清真寺、教堂，又让人感到非洲国家在五光十色的现代化气氛中依然保持着传统的、浓厚的宗教气氛。

非洲都市里的另一种特殊现象是，由于大量农村人口进入城市，许多人因没有一技之长，找工作难，没有经济收入，为了寻找栖身之地，他们便在偏僻之处搭起一顶顶简棚，用树皮或废铁板当棚顶，包装纸箱作墙面，形成一处处贫民区，与现代化城市风格形成巨大反差。

非洲国家的农村，虽然也有部分建筑考究的房屋，但多数百姓住的则是一种圆柱形非洲茅草屋。

在突尼斯等北非国家的乡村，因临近沙漠，干旱炎热，降水极稀少，很多人家选择丘陵地势，往地下挖直径10多米、深4到5米的大坑，在坑底沿坑壁再横向挖，形成一个个窑洞式的居所，这便是北非有名的“地下住宅”，与我国陕西靠近黄河沿岸的地坑院相似。如果坑里住有多户人家，自然形成“地下村庄”。这种居所，阴凉舒适，不受风沙影响，而且空气清新，在当地已有几百年的历史。

交通：汽车为主

非洲地区长期经济落后，经济实力欠佳，交通事业不发达。全洲铁路总长约10万公里，唯一一条快速铁路是中国援建的肯尼亚首都内罗毕至港口城市蒙巴萨以及中国援建的尼日利亚首都阿布贾环城快速铁路，至今仍有一些非洲国家境内无一寸铁路。

汽车是非洲居民的主要交通工具，有钱人家出门或乘飞机或自己开车，运输则是大型卡车。许多非洲国家公路由外国或国际组织援建，不仅路面质量上佳，而且通车里程长，是具有现代化水平的高速公路。一些岛国和湖滨国家还依赖水路运输。

非洲国家私人出租车很多，大多数是乘坐10来人的小型面包车。出租车不仅数量多，而且收费合理，许多人出门办事，探亲访友甚至上下班都乘出租车。这些出租车，新车不多，绝大多数车辆显得相当破旧，只要跑得起来就行。司机为了多挣钱，时常超载运营，且车速极快，因而经常发生交通事故。

在许多非洲国家，火车被视为贫穷人的交通工具，车内脏乱不堪，小汽车一天可到达的路程，火车要走三四天。火车收费很低，但耗费时间，乘客需要极强的忍耐力。

另一个突出的现象是，许多非洲人对摩托车有特殊的偏爱，例如尼日利亚城乡的摩托车几乎成灾，几乎是清一色日本产品。收入不高的政府机关工作人员、工厂里的工人、银行职员、小商小贩甚至乡村居民，宁可省吃俭用，也要想方设法添置一部摩托车。在尼日利亚，买一部小汽车要花20多万奈拉（约合人民币3万元至4万元），购一部摩托车约三四万奈拉。

令人奇怪的是，我到过几个西非国家，发现骑自行车的民众极少，许多人出门宁愿花钱坐出租车，也不骑自行车。经向非洲朋友打听方知，当地气候炎热，骑自行车耗费体力，这样也就不难理解了。