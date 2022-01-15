“抗疫一线就是最好的思政课堂”——战“疫”一线的青春力量

新华社天津1月14日电（记者尹思源、梁姊、黄江林）不知不觉中，青年群体已经成了抗击疫情的重要力量，社区、街道、医院、学校……到处都有他们年轻而充满活力的身影。

“一上午走了2万步”

“5分钟后下楼做核酸，您装上杯热水，穿暖和些！”一大早，天津滨海新区寨上街道东风里社区的楼栋里就响起了李轲的声音。

东风里社区老年居民占半数以上，很多是独居老人。挨家挨户做通知、协助高龄老人扫码登记、维持现场秩序……在刚刚过去的两次全员核酸筛查当中，李轲成了这里的核酸检测点最忙碌的人之一。

1997年出生的李轲，去年来到寨上街道党建办工作，无论做什么，都是一路小跑。“第一次参与到防疫工作中来，刚开始还有些担心，工作会不会遇到困难、居民们会不会不配合，但真正忙起来就顾不上这些了。”李轲告诉记者，她在防护服上写着“颜值最高，战力最强”的字样。

核酸采样现场工作争分夺秒，抗疫一线的每位工作人员都在坚持，自从10号滨海新区第一轮核酸采样开始，到13日第二轮采样结束，李轲每天的工作时间都在12个小时以上，最忙的时候，一上午“微信运动”步数就达到了2万步以上。

“抗疫一线就是最好的思政课堂”

1998年出生的宋晓波是天津市青年马克思主义者培养工程第五期培训班学员，也是天津财经大学马克思主义学院的一名研究生。不久前，他来到天津市静海区大邱庄镇进行基层锻炼。

宋晓波介绍，1月8日正值周末，天津发生新一轮疫情，宋晓波意识到防控工作将要升级，火速返回实践锻炼岗位，投入到疫情防控工作当中，他挨家挨户给居民打电话排查情况，一直忙到第二天凌晨4点。“紧接着就是全员核酸筛查，我休息了一会儿就被派到李八庄村协助全员核酸筛查。”

↑1月12日，宋晓波为李八庄村的村民录入个人信息。（受访者供图）

1月10日，静海区开展第一轮全员核酸筛查。“当天凌晨4点出发前往核酸采样点位，一直到晚上11点才歇下来。”宋晓波说，他主要负责现场的设备调试、信息登记、身份核实、秩序维护等工作。

在核酸筛查现场，他向一个大娘递身份证时，被大娘一把拽住了双手。“孩子，你这手冰凉的，大娘给你捂捂。”宋晓波说，大家都很配合检测工作，让他觉得付出都是值得的，他的很多同学、朋友都在一线当志愿者，为战胜疫情，付出自己的努力。

“抗疫一线就是最好的思政课堂。”他说。

“晚上在居委会打地铺”

“还有没有没登记的？”这个正在喊着让市民登记、嗓子有些沙哑的小姑娘叫刘丹，是一名“95后”社区志愿者。

帽子边散落着还没有来得及梳理的头发，冻得通红的手，一件红马甲。当记者问及最近她有没有回过家时，刘丹说，“前几天，我们晚上在居委会打地铺”。

由于疫情，刘丹支援的社区8日起被划定为封控管控区，晚上她和志愿者们在社区服务中心打地铺，“不过也睡不了几个小时。”刘丹说，这几天，她们有了休息的房间，辛苦工作后也可以好好休息一下。

从逐层逐户敲门到帮助居民进行核酸检测预约登记，从组织居民开展筛查再到统计居民生活需求、引导大家有序采购，刘丹很少停下脚步。“真的很累，但当居民们向我表示感谢的时候，仿佛驱散了疲惫”。 刘丹说。（参与采写：李帅）