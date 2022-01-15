感染了奥密克戎的孩子们，现在咋样了？

隆冬时节

一场新冠病毒疫情“阻击战”在天津打响

与以往疫情不同的是

这不仅是国内首次与奥密克戎大规模“遭遇”

而且有相当一部分感染者是儿童

有“天津小汤山”之称的海河医院

正在与奥密克戎正面交锋

目前50多名孩子正在这里接受治疗

最小的只有5岁。

孩子们现在怎么样？

救治效果如何？

新华社记者独家对话“红区”救治专家

海河医院资料图

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孩子们一夜间“长大”了

天津医科大学总医院儿科副主任医师张颖1月8日接到通知后即赶赴海河医院，投入了这场突如其来的战斗。

“天津此前未收治过奥密克戎病毒儿童感染者，何况此次人数较多。”张颖表示，“更担心的是治疗过程中，孩子们会不会哭闹，不配合？离开家长，他们行不行？”

让张颖没有想到的是，孩子们非常懂事。

“孩子们像是一夜之间长大了，远远比我想象的坚强。”张颖说，目前收治的儿童中，年龄最小的仅有5岁，最大的不过12岁，但孩子们配合得都很好。

1月10日进入“红区”的天津中医药大学第一附属医院儿科主任李新民对此也有着同样的感受，“孩子们太配合了，太可爱了”。

“医生、护士都穿着防护服，孩子们看不清我们的脸，但是都表现得非常好。我告诉孩子们，中药比较苦，但是能够帮助你们治病，让身体好起来，答应我一起努力好不好？孩子们就和我一起举起小拳头加油！”李新民欣慰地说。

除了医护人员与家长保持沟通外，医院还特意安排孩子们多与家长视频通话，让家长第一时间了解孩子的情况。

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轻症和无症状的孩子较多

奥密克戎突袭天津后，中国工程院院士张伯礼一直忙着研究儿童治疗的策略，已经进行了两次专家会诊。“儿童治疗是我们当前的重点，我们派出了3位中医儿科主任医师进驻天津定点医院，和西医儿科大夫并肩作战，对儿童患者实行一人一策，希望他们早点痊愈。”

第一批进入海河医院的孩子已经过6天的治疗。目前，张颖所在的病区共有37名患儿。孩子们的初期临床症状主要是鼻塞、流涕、咳嗽、咽痛，部分有发热症状，但高热的情况很少。

“本轮疫情中感染的孩子们轻症和无症状的较多，普通型的都很少，并未出现非常严重的症状。目前，有几个孩子出现咳痰的情况，但并不严重。”张颖说。

1月13日早上8点，张颖和同事们在海河医院“红区”查房时惊喜地发现，孩子们都在好转。“发热的孩子们体温基本恢复正常，咳嗽症状也已经减缓。”张颖说。

“从西医治疗角度来说，我们主要是观察和对症治疗，比如给发烧的孩子们吃退烧药，有咳嗽症状的孩子们服用止咳药，鼻塞的孩子们用鼻喷剂，同时让孩子们大量喝水。”张颖表示。

张伯礼认为，奥密克戎是外感风寒，风束肺卫，“风邪”特征非常明显，患者头疼、发热、咽疼，鼻塞、流清鼻涕，咳嗽、少痰，有痰的也是白痰，所以用祛风镇咳、宣肺解表的药效果较好。

1月12日，药师在天津中医药大学第一附属医院进行中药调剂。

李新民说：“中医治疗后热退较快，咳嗽的症状明显减轻。”

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专家提醒不可掉以轻心

天津市疾病预防控制中心介绍，最开始的病例来自托管机构和小学，确实是因为聚集性，造成孩子们在疫情初期占比较高。但随着疫情不断变化，已经看到确诊病例中孩子的比例在逐步下降。

与此同时，专家也提醒，奥密克戎已肆虐全球，在此轮“攻击”天津前也已在国内多点出现，所以对儿童的治疗和防护不可掉以轻心。眼下天津已在海河医院组建儿童治疗第二病区，充分保障儿童的救治。

张颖提醒：“很多家长有侥幸心理，觉得自己的孩子不会被感染。但是此次奥密克戎变异株表现为隐匿性强、症状轻，很容易被人忽视。”她说，从天津儿童感染者的症状来看，如出现咽痛、咽干、咳嗽等症状要提高警惕，有相关症状要及时去正规医院就医。