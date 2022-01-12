公共场所癫痫发作怎么办？急救中心提示注意这些事项

癫痫病是一种多见的脑部疾病，由于人们缺乏对癫痫的了解，往往疾病发生时，手足无措。那么癫痫发作该如何急救呢？

据北京市卫健委官网消息，近日，北京急救中心接到呼叫电话，经医生检查处置后将一名突然倒地的一年级小学生送至医院。事后经车组医生上报得知，考虑孩子是发生了继发性癫痫。

120提示，癫痫是一种由多种原因引起的慢性脑病，发作时为大脑异常放电导致，常表现为摔倒、抽搐、昏厥等症状。

公共场所发生癫痫时，应移开患者附近的尖锐物品，将其调整至侧卧位，头部垫枕头等柔软物，去除眼镜及其他饰品，松开领带或扣子，及时清理口腔内的分泌物，以保持呼吸道通畅、避免窒息；不可随意搬动，不可强按患者肢体，不可喂食品、饮品、药品等。

120提醒，如癫痫持续5分钟不停止，请立刻拨打120呼叫救护车。发生癫痫后，请尽早去医院检查治疗，不要耽搁，通过早期治疗可减少癫痫发作次数，改善生活质量，降低摔倒风险。（记者孙红丽）