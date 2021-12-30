北京：急救设施将覆盖全市重点公共场所

近日，北京市卫生健康委等15部门联合制定了《北京市重点公共场所社会急救能力建设三年行动方案（2021年-2023年）》（以下简称《方案》）。《方案》提出，到2023年底前，全市机场、火车站等公交枢纽以及公园、景区、体育场馆等重点公共场所要实现AED等急救设施设备全覆盖。目前，全市地铁全路网28条线路408座车站、6个火车站已全部完成自动体外除颤器配置任务，学校自动体外除颤器按计划实现全覆盖。

根据《方案》，2023年底前，全市机场、火车站、城市轨道交通站、交通枢纽、长途客运站、公园、景区、体育场馆、大型商超、影剧院、学校重点公共场所实现AED等急救设施设备全覆盖，鼓励其他公共场所和大型社区、党政机关、企事业单位根据实际情况合理配置AED等急救设施设备，全市配置总量不低于5000台，初步形成覆盖全市重点公共场所的AED等急救设施设备配置、使用、管理体系；全市建成统一规范的社会急救培训体系，并形成长效机制，重点公共场所从业人员急救知识普及率不低于80%，获得急救培训证书比例不低于40%。

《方案》明确了本市重点公共场所社会急救能力建设的基本原则：政府推动，社会参与；行业主管，单位主责；部门联动，协同保障；统筹规划，分步实施。方案还提出了推进重点公共场所AED等急救设施设备配置、加强社会急救信息化管理、组建社会急救专业指导团队等八项重点工作任务。

今年，市政府将“实现地铁站、火车站、学校自动体外除颤器全覆盖，做好急救技能培训，提高市民自救互救能力”，作为重要民生实事项目之一积极推进。截至目前，地铁全路网28条线路408座车站、6个火车站已全部完成自动体外除颤器配置任务；学校自动体外除颤器按计划实现全覆盖。同时，市卫健委积极推进社会急救培训，着重加强重点公共场所人员急救技能培训，开展线下公众急救培训12.1万人次，地铁站已实现每个班组8人中至少有3人取证；线上急救培训专题课程覆盖396万人次。

下一步，市卫健委将坚持首善标准，对标国际国内先进水平，科学谋划公共场所AED等急救设施设备的配置范围、管理模式和急救知识技能培训。按照前期先解决有，后期再提升的思路，分步实施，稳妥推进，逐步提升本市社会急救能力，保障公众身体健康和生命安全。