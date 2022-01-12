全国首次中成药集中带量采购开标 预计每年节约药品费用超26亿元

人民网北京1月12日电 （记者乔业琼）近日，湖北牵头19省联盟中成药集中带量采购开标，157家企业的182个产品参与报价，采购规模近100亿元；最终97家企业、111个产品中选，中选率达62%，中选价格平均降幅42.27%，最大降幅82.63%。根据19省联盟年度需求量测算，预计每年可节约药品费用超过26亿元。

据悉，中成药一般是根据千百年流传的经典名方制作而成，没有“原研药”与“仿制药”的说法，在质量、疗效等方面没有统一的能够令大众信服的判断标准；以往进入集采的药品均为非独家产品，因而才能保证竞争中有降价空间，但我国有1000多个中成药独家品种，少数“独家”甚至是专为规避市场竞争而量身定制。

“但行业的特殊性不是虚高药价的避风港。”国家医保局医药价格和招标采购司负责人表示，近年来，国家大力支持中医中药发展，国家医保局专门联合国家中医药局出台了支持性文件。通过带量采购，解决药品购销链条中量价脱钩、竞争不规范、带金销售等问题，正是此次19省组成联盟进行中成药集采的原因之一。

“既要让人民群众享受到更低的药价，也要净化行业环境，让药品回归到治病救人的本质属性。”该负责人强调。

在国家医保局指导下，湖北省医保局牵头，联合河北、山西、内蒙古、辽宁、福建、江西、河南、湖南、海南、重庆、四川、贵州、西藏、陕西、甘肃、宁夏、新疆、新疆生产建设兵团组成19省（区、市）中成药省际联盟，共同开展中成药集中带量采购工作。

针对中成药独家产品多的难题，本次集采根据中成药全国销售金额排名，结合医疗机构实际使用品种，遴选出部分大额品种，对功能主治相近的不同名称药品进行合并集采，最终确定了17个产品组76种中成药采购目录。

由于中成药没有一致性评价作为支撑，质量体系复杂，直接采用简单的价格竞争方式容易引起“劣币淘汰良币”的争议。为此，本次集采创造性采用综合评分的方法，价格竞争得分占60%，技术评价得分占40%，技术得分中涵盖医疗机构认可度、药品企业供应能力、企业创新能力、招采信用评价、产品质量安全等方面。

并且，本次集采在综合评分中还引入了医疗机构认可度指标，由联盟地区19个省份所有二级及以上医疗机构（共2.4万余家）参与评价，各种不同认知、流派、观点通过大数据碰撞产生结果，既鼓励优质优价，又兼顾中标结果的临床认可度和使用衔接，提高了质量疗效评分的公信力。通过建立科学的评价体系，一方面保障了老百姓的用药安全，另一方面倒逼企业进一步重视生产质量，对中医药行业的规范化发展、高质量发展具有深远影响。

中成药品类多、用途广、疗程较长，属于老百姓常用药。通过以量换价，将在很大程度上减轻患者负担，惠及大量普通人群。国家医疗保障研究院价格招采室主任蒋昌松表示，本次集中带量采购中选价格结果达到了预期，总体上符合量价挂钩的原则，且绝大多数产品特别是采购量大的产品都达到了相当降幅。

“在后续勾选余量和采购使用过程中，医保部门还会进一步引导医疗机构和医务人员优先选择物美价宜的中选产品。同时，进一步总结中成药集采经验，完善规则，引导企业更好地竞争。”蒋昌松说。