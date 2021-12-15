国家医保局：97.6%的统筹地区实现普通门诊费用跨省直接结算

人民网北京12月14日电 （记者乔业琼）据国家医保局消息，截至11月底，97.6%的统筹地区实现普通门诊费用跨省直接结算，已联通定点医疗机构数量为4.32万家；定点零售药店数量为8.02万家。

据悉，1-11月，全国门诊费用跨省直接结算810.51万人次，涉及医疗费用20.35亿元，基金支付11.18亿元，基金支付比例为54.9%。

此外，住院费用跨省直接结算运行稳定。截至11月底，全国住院费用跨省直接结算定点医疗机构数量为5.29万家。1-11月，全国住院费用跨省直接结算397.62万人次，涉及医疗费用965.33亿元，基金支付561.23亿元，基金支付比例为58.1%。

全国统一的线上备案服务持续优化。截至11月底，全国所有省份和新疆生产建设兵团均已启动全国统一的线上备案服务。99.6%的统筹地区依托国家异地就医备案小程序和国家医保服务平台APP实现异地就医备案跨省通办。1-11月，通过国家统一的线上备案渠道成功办理备案58.58万人次。