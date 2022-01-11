全国职工健康促进工程首届年会在京举行

1月10日，以“共筑职工健康长城，提升职工生活品质，为推进健康中国建设、全面建设社会主义现代化强国不懈奋斗”为主题的全国职工健康促进工程首届年会在京举行。

会上，中国健康管理协会专家指导委员会主任张世平指出，全国职工健康促进工程承载着工会系统和社会各界的新期待，寄托着亿万职工健康幸福生活的新希望。

全国职工健康促进工程推进委员会主任赵世洪表示，全国职工健康促进工程将持续团结社会各界力量、整合优质健康资源，用简洁、高效、精准、安全的服务，为广大职工群众身心健康保驾护航。

全国职工健康促进工程推进委员会常务副主任王宗昌表示，全国职工健康促进工程是顺应职工健康新期待的德政工程和民心工程。目前正稳步推进365职工健康行动，推出365天24小时健康服务，并成立了劳模专项基金，已累计为4万余名职工提供高品质的365健康服务。

会议相关负责人介绍，全国职工健康促进工程是由全国总工会、国家卫生健康委员会、文化和旅游部、国家体育总局共同指导，由全国总工会直属事业单位中国职工国际旅行社总社负责全面实施推进。

365职工健康行动构建线上线下深度融合的服务载体，建立职工健康服务平台，为职工提供更具有个性化的主动精准化服务，助力工会事业发展。同时基于职工健康数据资源，创建职工生活状况分析模型，建造职工幸福生活指数监测体系，全方位提升职工生活品质，塑造幸福生活环境。

该负责人表示，会议的顺利召开，充分展现了全国职工健康促进工程落地见效卓越成果，着力领航职工新健康和提升职工生活新品质，汇聚社会各界力量，发挥工会组织优势，接续奏响保障职工健康前进的乐章。