呵护祖国的花朵 国家卫健委相关负责人详解如何保障儿童幼有所育、病有所医

2021年12月31日，浙江省湖州市长兴县龙山街道中心幼儿园的孩子们在展示“福”字。图片来源：新华社

人民网北京1月11日电 （记者张文婷）保障儿童幼有所育、病有所医是民生之关切，关乎儿童健康、家庭幸福、社会和谐和民族未来。今日，国家卫生健康委妇幼健康司司长宋莉在国新办举行的《“十四五”公共服务规划》有关情况发布会上表示，未来，将进一步增加儿童医疗保健服务供给，强化儿童疾病防治工作，不断扩大普惠性托育服务。到2025年，努力实现每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达到4.5个，不断满足人民群众日益增长的托育服务新需求。

我国儿童健康核心指标优于全球中高收入国家平均水平

宋莉介绍，近年来，国家卫生健康委坚持卫生健康事业公益性，不断强化儿童健康服务与管理，努力保障儿童幼有所育、病有所医。

在提高优生优育服务水平方面，不断健全“一条龙”生育全程医疗保健服务链条。实施国家基本公共卫生服务项目，包括0-6岁儿童健康管理、0-36个月儿童中医药健康服务、预防接种等内容。2020年，适龄儿童免疫规划疫苗接种率以乡（镇、街道）为单位保持在90%以上，3岁以下儿童系统管理率达到92.9%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到91.8%。

在儿童重大疾病防治方面，针对影响儿童健康的突出问题，国家卫生健康委相继实施了系列重大公共卫生服务项目，像预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播、增补叶酸预防神经管缺陷、贫困地区儿童营养改善、新生儿疾病筛查和地中海贫血防控等项目。联合有关部门扩大儿童血液病恶性肿瘤救治管理病种范围，不断提高儿童重大疾病救治保障水平。

在发展普惠托育服务方面，宋莉表示，2019年以来，国家卫生健康委会同发展改革委制定实施普惠托育服务专项行动试点方案，普惠托育服务项目建设取得积极成效，新增普惠托位16.1万个。制定印发托育机构建设管理系列文件，为各地托育机构建设提供政策指导和保障。

同时，我国儿童健康状况不断改善，6岁以下儿童生长迟缓率下降至7%以下，低体重率降至5%以下，婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别下降至5.4‰和7.5‰，儿童健康核心指标优于全球中高收入国家平均水平。

到2025年，努力实现每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达到4.5个

谈及未来将如何保障儿童幼有所育、病有所医这一问题，宋莉提到，国家卫健委将从增加儿童医疗保健服务供给、强化儿童疾病防治工作及扩大普惠托育服务三方面入手。

具体来看，强化儿童保健服务网络建设，提高基层儿童保健医师专业服务水平。充分发挥国家儿童医学中心和国家儿童区域医疗中心的辐射引领作用，推进儿科分级诊疗体系建设。努力促进儿童医疗保健服务公平可及、系统连续、均衡发展。

“将继续推进包括0-6岁儿童健康管理、0-36个月儿童中医药健康服务、预防接种等基本公共卫生服务均等化工作。以出生缺陷、肥胖、贫血、视力不良、脊柱侧弯、儿童孤独症、听力障碍等影响儿童健康突出问题为重点，不断完善早筛查、早诊断和早干预服务模式。持续加强儿童重大传染病、新发传染病有效防治。”宋莉说道。

“生孩子容易，养孩子难。”孩子出生后的看管照料问题成了摆在育龄人员面前的最大阻碍。对此，宋莉表示，将指导各地大力发展质量有保障、价格可承受、安全、方便、可及的普惠性托育服务，强化婴幼儿托育服务规范化管理，加强婴幼儿早期发展与健康管理人才培养，到2025年，努力实现每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达到4.5个，不断满足人民群众日益增长的托育服务新需求。