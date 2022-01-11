进入冬奥会闭环 别忘每晚测核酸

1月9日，北京，小雪洋洋洒洒飘落，冰凉白净。这是我们进入北京冬奥会闭环的日子。

14：45，京承高速旁，某冬奥会签约酒店。出租车在距酒店100米处停下，一圈绿色挡板提示不能再往前开。下车、步行，我们离约定的入住时间还有15分钟。

“纯洁的冰雪，激情的约会”“燃梦冰雪，助力冬奥”，这两个标识牌形成了一扇小门，门上有玻璃，身着全套防护服的酒店工作人员正微笑地看着我们。开门，三人进入，关门，“啪”的一声，像是发令枪在提醒：“闭环管理正式开始”。

门的这头，黄线划出了隔离带，“请在闭环管理线内活动”的中英文提示牌十分醒目。工作人员说：“为了防疫安全，进闭环后，就不能再与环外的公众接触了。”

来到酒店大门，先是电子测温与手部消毒，“体温正常”的提示音响，我们进入大厅。大堂的布置很有虎年春节和北京冬奥会氛围。墙壁上挂着巨大的“福”字，一棵高大的红梅挺立正中，枝上挂满了灯笼、福字与剪纸，树下堆满了红包、元宝与小虎公仔。电视屏幕上播放着北京冬奥会宣传片、“冰墩墩”与“雪容融”的动画片、北京城市风光片，路过屏幕的外国友人会驻足观看。

一个消毒机器人正在大堂工作，它旋转着喷头，按照设定的路线行走，向空气中喷洒着消毒液。在会客区，一名清洁人员手拿喷壶和抹布正在擦皮制沙发，我问她算过自己的工作量吗，她说：“没数过，只要客人坐过（沙发），一离开，我就得赶紧来消毒。”

办理入住，一块透明挡板隔在了前台与客人间。“我们每天要接待世界各地的涉奥人员，面对面交流有风险，挡板是物理隔离。”办手续的工作人员说。为了消除挡板的“冰冷感”，酒店将红梅、灯笼等中国年元素装饰其间，立马给人暖暖的春节感。

在出示了冬奥会身份注册卡、北京健康宝、核酸检测证明、疫苗接种证明后，我们顺利入住。“每晚18点到23点，别忘了到三楼测核酸，不然第二天不能出酒店。”工作人员叮嘱道。

18：00，酒店三楼，核酸检测区。已有20多人排队，大家自觉间隔一米，电子测温仪记录下了每个人体温。医务人员准备完毕，检测者刷一下冬奥注册卡就能完成登记。检测是咽拭子法，“请把舌头伸出来，”医务人员把长棉签伸到了检测者咽部，不到一分钟，采样结束。

“10日，咱们去主新闻中心的车辆信息是……”这将是我们乘坐闭环内交通的开始。