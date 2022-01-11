行医六十载 一心为患者

李业甫近照。

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人物小传

李业甫，第三届国医大师，安徽中医药大学教授。他行医六十年，让许多患者摆脱病痛折磨。他致力于推拿医学教研，写出了一部部推拿专著，培养了数百名中医推拿专业人才。

手背上，青筋暴出，骨节分明。仔细看去，李业甫的手从指头到掌心，布满老茧。

深冬时节，天气正寒。身子骨刚好一点，因病停诊一年半的李业甫回到了临床一线。在安徽省中西医结合医院国医大师诊室里，他再次忙碌了起来。

凭一双手治疗疾病

“手抬高，疼不疼？会麻吗？”推拿间隙，年近九旬的李业甫轻声询问前来问诊的小鹏。天气寒冷，11岁的小鹏却觉得李爷爷的手十分温暖，“不疼”。得知小鹏刚做完手术没多久，李业甫戴上眼镜，略微抬头，对着灯光，拿起拍片结果，仔细地看。

之后，李业甫左掌摊开，右手握拳，置于小鹏头顶，轻叩几下。紧接着，顺着脊椎，移至肩颈，略微按压。门诊室里，三四个徒弟围在周围，认真观看。

去年10月，顾不得身子还未完全康复，李业甫就奔回了诊室，“干了一辈子，舍不得啊！”

每天早起，李业甫满脑子想的是门诊又有哪些病人，“有些患者从很远的地方赶来，我这双手，能做一点是一点。”边按边说，李业甫依然手随心转。

幼时家贫，兄妹众多，他当过放牛娃，也住过茅草屋。“后来有个弟弟患病，不治身亡，让我决心学医。”李业甫回忆。

不打针、不吃药，双手揉捏按压就能治病。几经辗转，中医推拿激起了李业甫的兴趣，“不用买药，一双手推推揉揉间就能治病，多难得。”

合肥医士学校毕业，又到上海中医学院附属推拿学校培训后，李业甫于1962年被分配到安徽中医学院附属医院工作，开始从事推拿医疗。在他之前，安徽很少有人从事推拿医疗工作。“当时除了理论课，还要学手法，穴位又多，不光记，还得练，半点都不轻松。”李业甫说。

站在阳台活动筋骨，伸臂画圈，前后甩手；对着沙袋练习手法，日复一日，认真钻研。久经岁月洗礼，李业甫的推拿技法越来越成熟，经手治疗的病患也越来越多。时间一长，他的指间也磨出了一层老茧。

“这么多年，李老师一心想的就是患者。连门诊费都是按照普通专家门诊标准收。”主治医师张燕说。

用一双手锤炼技艺

小小的筒子楼，一丈见方，冬天似寒窑，夏日赛蒸笼。坐于其中，白天问诊，晚上总结，这样的日子，李业甫过了几十年。

一双手，能指间运作，于患者体表揉、捏、搓、擦；拿起笔、捧着本，问诊时遇到的难题和创新的思路，也在一笔一画间点滴记录。

大夏天里，阵阵热浪袭来。没有风扇，打一盆凉水放在地上，李业甫双脚浸入，靠着凉水消解热意。

几十年里，李业甫先后发表40多篇学术论文，主编医学专著17部。与此同时，编写教材、设计教案，他想的是“要让更多人从中受益”。系统地运用推拿诊疗技术、技能手法，李业甫首创的“李氏推拿牵引复位法”和“李氏定位旋转复位法”，在中医推拿上具有很高的价值。

中医推拿，既要传承，更需创新。因为常年体力劳动，马鞍山不少工人出现腰椎病和颈椎疼痛，大家都来找李业甫治病。推拿牵引治疗，得靠人力将患者肢体拉开进行关节复位。“有的拽手，有的拉腿，至少需要4人牵引。”李业甫说，这样不仅费时费力，有时还疗效很差。

何不设计一台牵引复位床？一来解放人力，二来控制力度。

说干就干，李业甫和工人们一道集思广益，设计图纸，研究方案。上世纪70年代，一台钢铁材质、人工手摇的牵引床问世。“通过这张床，疗效显著提高，疗程也明显缩短。”最初，牵引复位床只具备简单功能。而如今，牵引复位床已经发展到了具备多功能的第三代版本。

靠手把手实现传承

肩一沉、腕端平，指实、掌虚，李业甫手握空拳，紧推慢移，按于肩背。

“不同部位，手法力度不一。其中轻重缓急、柔软深透，大有讲究。”门诊室里，李业甫边演示，边解说，身边的学生瞧得仔细，下笔如飞赶忙记录。

年近九旬，在诊疗一线，李业甫渴望将“手摸心会，运用自如”的推拿技法传之后人。“推拿手法很重要，操作得当才会起效。”在李业甫看来，讲得再好，不如手把手教。从师十载，张燕对自己刚入职时练习手法的那段日子，记忆犹新。“先在模具、沙袋上练，熟悉颈椎骨节位置后，再用到同事身上。”每天至少练习一个小时，两年之后，张燕才真正将手艺付诸实践。

治学严谨，李业甫对待病人却很温和，“李老师问得很细，加上体格检查，一位患者要花20多分钟。”这种风格，也渐渐感染了张燕。“问诊时，总要问得很细，才觉得透彻。”张燕说。

临床教学之外，国医大师传承工作室内，还时不时会有新的课程。没有黑板，不见教材，李业甫拿着两页薄纸，为学生挨个答疑解惑。“在临床上要以什么样的标准要求自己？”“如何确定复位具体点？”……说到兴起，李业甫还会把提问者叫上前来，握着手，对着点，亲自示范。

开设推拿专业班、创办传承工作室，多年来，李业甫已培养了数百名中医推拿专业人才。时至今日，哪怕有的学生已是科室主任，李业甫还会拿着他们的病历记录细看。“不光看，还批改。这也使得我们在诊疗时更加认真，不敢有一丝懈怠。”张燕坦言。

“趁着自己还能动，要再多培养些学生，多治疗些患者。”李业甫清瘦的双手在推揉点穴间，格外有力。

（文中小鹏为化名）

《 人民日报 》（ 2022年01月11日 13 版）