假借防疫之名设卡收费 西安通报4起涉疫违法案件

新华社西安1月4日电（记者李浩）西安市公安局4日公布了4起涉疫情违法案件，其中包括1起诈骗案、2起寻衅滋事案以及1起扰乱公共秩序案。

在通报的诈骗案中，龚某伙同平某以村委会疫情防控名义，使用绳索在鄠邑区某村道路设置路卡，向过往车辆收取通行费用240元。公安机关对龚某、平某分别处以行政拘留五日的处罚，违法所得予以追缴。

通报中2起寻衅滋事案也受到社会关注。禹某在微信群内使用侮辱性语言发表数条不当言论，该段聊天记录扩散后造成恶劣社会影响，公安机关对禹某处以行政拘留七日的处罚；秦某在微信群内使用侮辱性语言发表不当言论，孙某利用秦某的聊天记录有意误导舆论，扰乱社会公共秩序，公安机关对秦某、孙某分别处以行政拘留七日的处罚。

此外，吉某与某医药公司因购买口罩时发生纠纷，遂虚构发布“花费2400元购买到捐赠抗疫物资”的视频，经查视频所拍摄的抗疫物资系该医药公司准备捐赠的物资，与向吉某销售的货物无关。吉某虚构事实，扰乱社会公共秩序，被公安机关处以行政拘留五日的处罚。